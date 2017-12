L'ocupació per Cap d'Any del turisme rural gironí puja un 3% respecte a l'any passat

Les cases de turisme rural de les comarques gironines preveuen un augment del 3% de l'ocupació respecte a l'any passat durant la nit de Cap d'Any (del 30 de desembre a l'1 de gener), passant del 94% registrat el 2016 fins el 97% d'aquest any. Aquesta xifra la situa només un punt per sota de les províncies de Barcelona i de Lleida, que lideren l'ocupació a Catalunya amb un 98%, arribant quasi al complet, mentre que Tarragona registra la xifra més baixa (92%).

Per setè any consecutiu, les dades que recull el portal Toprural situen Catalunya com la comunitat autònoma que registra la previsió més alta d'ocupació per Cap d'Any de tot l'Estat, amb una xifra que s'eleva al 97% i que millora tres punts respecte a l'any passat, que es va situar al 94%. A més, l'ocupació se situa set punts per sobre de la mitjana nacional, que és del 90%. Aquestes xifres es mantenen en sintonia amb les previsions de l'Associació de Turisme Rural de Girona, que preveu la plena ocupació dels seus establiments per la nit de Cap d'Any a les comarques gironines, i es manté optimista pel que fa al cap de setmana de Reis. I és que de l'any 2015, l'Associació gironina ha anat constatant un increment de les seves reserves, especialment durant el pont de Cap d'any, i a més, cada vegada s'anticipen més cap a la tardor.

Pel que fa al global espanyol d'ocupació, segons les dades de Toprural, Navarra (97%) i Múrcia (96%) se situen en la segona i tercera posició per sota de Catalunya, unes posicions que l'any passat ocupaven València (90%) i les Illes Canàries (89%). València (94%) i Aragó (93%) ocupen el quart i el cinquè lloc respectivament, i les comunitats on hi ha menys ocupació prevista són Astúries (64%) i Galícia (71%).



Un novembre a l'alça

D'altra banda, els establiments de turisme rural gironins van obtenir durant el mes de novembre un total de 21.672 pernoctacions, de les quals 21.274 són de residents espanyols i 398 de residents estrangers. El total estimat d'allotjaments disponibles era de 665 establiments, que van tenir un grau d'ocupació d'un 11,3%, una xifra que va pujar fins el 38,5% en les places de cap de setmana.

Aquestes dades, publicades ahir per l'Institut Nacional d'Estatística (INE), mostren un augment de les pernoctacions a establiments de turisme rural gironins respecte el mateix mes de l'any anterior, quan les cases rurals van tenir 18.994 pernoctacions, tot i que l'ocupació va ser lleugerament superior (12%), sobretot durant el cap de setmana (43,2%).

Tot i això, la xifra d'aquest novembre és més baixa que la del novembre del 2015, quan els establiments rurals gironins van tenir 22.781 pernoctacions.

La província de Girona va tenir només 225 pernoctacions menys que la de Barcelona, tot i superar-la en el nombre d'establiments oberts disponibles (665 respecte els 526 de Barcelona) i en el nombre de places estimades (6.353 d'ofertes per davant de les 4.571 de Barcelona).

Pel que fa al global de Catalunya, el total de pernoctacions va ser de 56.359, 52.292 de residents i 4.067 de residents estrangers.

Aquesta dada la situa en segon lloc estatal, només per sota de Castella i Lleó (94.356), i a poca distància d'Andalusia, que va ocupar el tercer lloc (53.239).