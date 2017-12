El nou pressupost del Gironès prioritza les polítiques socials

El pressupost del Consell comarcal del Gironès per al 2018 creix un 9,12% respecte a l'actual, ja que puja a 18.053.977,34 ? i el de 2017 ho feia a 16.545.799,71. A aquest import s'hi han d'afegir 693.979,28 ? de l'Escola de Música del Gironès i 4.534.759,40 del Consorci de Benestar Social. Així, tot el pressupost consolidat del Gironès per al proper exercici ascendeix a 23.282.716,02 euros i, com va assenyalar l'ens, té «una clara vessant social» i prioritza el benestar de les persones.

L'administració comarcal atribueix la puja a l'augment dels programes vinculats al Servei d'Ocupació de Catalunya, al del servei de gestió de menjador i beques menjador i, també, al dels serveis de l'àrea de Medi Ambient. Entre aquests últims, el Consell va destacar que, per primer cop, s'incorpora la despesa associada al nou servei d'obertura i manteniment de les franges de protecció d'incendis forestals.

El pressupost de 2018 es va aprovar amb els vots a favor dels dos grups de l'equip de govern (CiU i ERC), mentre que els de l'oposició (PSC, CUP, ICV-EUiA-EPM-En Comú-Guanyem i PP) es van abstenir; i Ciutadans, que hi va votar en contra. Els nous comptes comarcals s'exposaran al Portal de la Transparència i al web del Consell del Gironès. L'organisme va ressaltar que els pressupostos són «un clar reflex de la col·laboració estreta entre els ajuntaments i el Consell comarcal».