Pastorets solidaris a Sant Gregori

Fa una decada que els alumnes de sisè de l'Escola Agustí Gifre juntament amb pares, mares, professorat i l'Ajuntament de Sant Gregori posen en escena el clàssic d'aquestes dates amb en Lluquet i en Rovelló com a protagonistes. Dos personatges que formen part dels 60 nens i nenes, actors i actrius amateurs per unes hores i que fan els diferents personatges d'aquesta adaptació de la història escrita per Josep Maria Folch i Torres amb sempre algun arranjament d'actualitat. Aquest Nadal s'han fet tres representacions i la recaptació es destinarà a la Marató de TV3.