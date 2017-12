Un revisor de tren rep un cop de puny en fer fora una usuària sense bitllet

L'estació de tren de Llançà va viure aquest passat dimecres una situació d'allò més tensa. Un revisor de la Renfe denuncia que va ser agredit després d'intentar fer fora una usuària que viatjava sense bitllet. L'acompanyant de la dona li va propinar un cop de puny a la cara, li va escopir en diverses ocasions i el va amenaçar de mort.

Tal com va explicar l'operari al Diari de Girona, els fets van passar al voltant de dos quarts de sis de la tarda. El revisor estava treballant en un tren regional que anava de Portbou a Barcelona i en aquell moment va pujar una dona amb qui havia tingut alguna disputa anterior perquè aquesta viatjava sense el bitllet corresponent.

El treballador relata que aquesta vegada la dona anava acompanyada per un home, que es va identificar com el seu marit i que el va començar a acusar d'haver-la agredit a ella en ocasions anteriors. L'individu es va posar cada vegada més agressiu i li va començar a escopir, li va dir que el mataria i va intentar donar-li puntades de peu a la panxa.

Davant d'aquesta situació, el revisor es va intentar apartar però no va poder evitar rebre un cop de puny a la cara que li va trencar les ulleres i li va fer sortir sang en clavar-se-li la muntura. La dona i el seu acompanyant van abandonar el tren després d'assegurar, tal com relata el treballador, que s'alegraven «del que li havia passat». Immediatament la Policia Local de Llançà van acudir a l'estació. El revisor va anar ahir al matí a posar una denúncia als Mossos d'Esquadra de Girona, passant també pel CAP de Can Gibert del Pla.



Reiterades ocasions

No és la primera vegada que el revisor en qüestió té problemes amb la mateixa usuària. Al voltant del mes de maig, l'home relata que un matí ella havia pujat sense el bitllet i que en aquell moment va poder posar-li una sanció de 50 euros. Un cop li va donar els diners, l'operari diu que li va dir que era un «lladre» i fins i tot va intentar sostreure els diners de la butxaca de la camisa del treballador, allà on ell els havia posat. El revisor la va aturar agafant-la del braç i en trobar els vigilants la van fer baixar. Posteriorment el revisor va rebre una denúncia de la dona on l'acusava d'haver-la agredit, doblegant-li la mà.

El revisor relata que «gairebé cada dia passen coses així» i que aquestes situacions també perjudiquen la resta d'usuaris. També assegura que els passa a tots els que treballen i que hi ha dies que a base d'insults i agressions «això sembla la selva».