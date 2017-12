Ripoll veta Policia Nacional i Guàrdia Civil pel cas de l'imam

L'Ajuntament de Ripoll veta la policia estatal a la Junta de Seguretat local per la polèmica entre l'imam del municipi i el servei d'intel·ligència CNI.

Els cossos estatals de policia que fins ara acudien a les reunions de la Junta de Seguretat de Ripoll deixaran de ser-hi convocats, després que en el ple de dimecres l'Ajuntament decidís deixar de fer-ho. La manca de resposta i de transparència als requeriments que l'Ajuntament de Ripoll va fer a l'Estat ara fa un mes per tal de rebre explicacions i depurar responsabilitats pel que fa a la relació que va mantenir el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) amb l'antic imam de Ripoll i cervell dels atemptats de l'agost a Barcelona i Cambrils, Abdelbaki es-Satti, ha estat la gota que ha fet vessar el vas de la paciència a govern i oposició, que van votar aquest dictamen per unanimitat.

L'alcalde, Jordi Munell, va explicar que es considera «menystingut» per la manca de resposta del govern espanyol, i va considerar que en tant que cos policial intervingut per l'article 155, els Mossos d'Esquadra ja informaran de les decisions que es prenguin en futures Juntes Locals de Seguretat als seus homònims espanyols. A més, Munell es va mostrar crític amb alguns acords presos a la Junta de Seguretat de Catalunya, com ara un major control dels lloguers de cotxes, pisos i apartaments, o en les vendes de bombones de butà, ja que considera que no són mesures suficients per evitar els fets que va protagonitzar la cèl·lula terrorista de Ripoll. L'enuig de Munell també té a veure amb el fet d'assabentar-se d'aquestes novetats per la premsa.