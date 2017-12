Sis espècies noves de mol·lusc per a la costa catalana, quatre a la gironina

Sis espècies d'opistobraqnuis, un tipus de mol·lusc, han estat documentades per primer cop a Catalunya en els darrers mesos i quatre d'elles en punts de les comarques gironines. L'Escala, Begur, Sant Feliu de Guíxols i Cadaqués són els indrets on s'han vist i documentat.



Les dades les recull el Grup d'Investigació d'opistobranquis de Catalunya (GROC), una organització sense ànim de lucre dedicada a l'estudi i a la divulgació d'aquests mol.luscs, i la conservació del seu hàbitat.



El darrer observat ha estat a l'Escala, el dia abans de Nadal, a la Punta del Romaní. Se l'anomena Trapania cf hispalensis. Expliquen des del GROC que l'observació "es va realitzar a 14 metres de fondària, en una comunitat d'algues, i l'exemplar estava fent la posta, de manera que com a mínim hi hauria un segon exemplar a les proximitats".





es va observar el 6 de desembre un Haminoea cyanomarginata. Es trobaven a 27 metres de fondària."Es tracta d'una espècie exòtica originària del Mar Roig i que va arribar al Mediterrani a través del Canal de Suez. La primera observació al Mediterrani és del 2001 a Gràcia i des d'aleshores s'ha anat expandint cap a l'oest. Aquesta seria la primera observació d'aquesta espècie a les aigües de la península Ibèrica", constaten.El 23 de novembre es va observar per part de Xavi Salvador, un exemplar de Placida tardyi, la primera cita a Catalunya.A les comarques gironines, es va observar el 19 de novembre, a laper part de Xavi Salvador, un Aplysiopsis elegans, la primera cita per Catalunya i primera cita confirmada pel Mediterrani occidental. La cita explica que l'observació es va fer a tan sols uns metres de fondària.

Un exemplar de Caliphylla mediterranea s'ha vist a la Cala Aiguafreda, a Begur. És la primera cita per Catalunya observat el 5 de setembre. "L'observació es va realitzar a uns sis metres de fondària sobre un llit d'algues i els exemplars mesuraven entre 2 i 3 cm", s'explica.

Finalment, en els darrers mesos, el 23 d'agost a les Coves de Cala Maset, a Sant Feliu de Guíxols es va observar per primer cop a Catalunya un exemplar de Polycerella emertoni. Es tracta d'una espècie de dimensions minúscules.Des del GROC posen a disposició de tots els científics "l'esforç desinteressat i constant d'un creixent grup de submarinistes formats per a recollir dades d'opistobranuis".