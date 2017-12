Girona registra el seu segon any més càlid des del 1884 i el vuitè amb menys pluges

Girona ha registrat enguany les temperatures més càlides des de l'any 1884 amb dades contínues i anys complets analitzats des del 1913. Així ho ha mesurat el meteoròleg col·laborador d'aquest diari Gerard Taulé, qui també assenyala que la ciutat ha viscut el seu novè any més sec també des de l'any 1884, amb xifres com els 487 mm de precipitacions a Girona-Sant Daniel. I és que la mitjana de pluges d'aquest any registrada a la ciutat és de 770 mm, tot i que des de principis de segle aquesta ha baixat fins als 670 mm.

Per zones, el centre de Girona ha registrat el seu segon any més càlid des del 1884, amb una mitjana de 16,6 ºC, i això suposa un augment de més de dos graus respecte el segle passat, quan va ser de 15 ºC. Pel que fa a Girona-Sèquia, la temperatura mitjana ha estat de 17,21ºC, una xifra que només es va superar l'any 2006, quan va arribar als 17,35 ºC.

Pel que fa a Salt, s'ha registrat una mitjana de 16,8 ºC fet que implica que aquest hagi estat el seu segon any més càlid des de l'any 1999. Però tot i aquest augment de la calor, aquest ha estat el seu desembre més fred (6,8 ºC de mitjana) des del 2005, quan va arribar a baixar fins als 6,1ºC. Pel que fa a les seves precipitacions anuals, els nivells van ser de 502 mm.

Aquesta tendència de fred seguirà durant tot el mes, ja que sumades a les 21 glaçades que s'han registrat aquest mes a Salt, Taulé calcula que tindrem una aproximació de 29 dies de glaçada a les Deveses de Salt ambuna temperatura mínima de 9º C.

D'altra banda, destaca el canvi dels patrons de circulació atmosfèrica, ja que abans les borrasques circulaven més al sud i portaven vent llevant, i en canvi ara viatgen més al nord i provoquen situacions meteorològiques pròpies de clima atlàntic. A més, l'illa de calor urbana s'ha mantingut constant des de l'any 2002 malgrat l'increment de població a Girona.

Les dades recollides pel Servei Meteorològic de Catalunya assenyalen una previsió de fred i gel pels propers dies. I és que ahir, algunes localitats gironines van assolir unes temperatures mínimes per sota dels 5 graus sota zero, com Puigcerdà, que va obtenir la mínima més baixa amb -6 ºC, molt a prop de Fornells de la Selva i de La Vall d'en Bas, que van arribar als -5,8 ºC i als -5,5 ºC respectivament.



Màximes molt baixes

Les màximes d'ahir no van arribar a superar els 13 graus al Gironès, ja que va rondar els 11 graus de mitjana, i només s'hi van acostar Castell-Platja d'Aro amb 12,9 ºC i Anglès, amb 12,6 ºC. La màxima més baixa registrada va ser la de Meranges-Malniu, que no va poder superar els 0 graus. La temperatura mínima de Sarrià de Ter d'ahir va arribar als -2,1º i una humitat de 74 %. A Salt la mínima va baixar fins els -3,4º, provocant que hi hagués gebrada a l'herba. Aquestes xifres encara són més altes que les d'abans d'ahir, quan el termòmetre va arribar a baixar fins els 4,3 ºC sota zero. Ahir el centre de Salt i Sarrià de Ter van despertar-se amb els cotxes gebrats, però ni les teulades ni l'herba van arribar a resultar-ne afectades. Abans d'ahir les màximes de Salt van ser de 12,2º i d' 11,4º, segons l'estació consultada.

Pel que fa a les temperatures mínimes a Catalunya, la Vall de Boí va ser la que va registrar la més baixa, amb -7,6 ºC i una màxima de -2,8 ºC.