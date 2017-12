L'alcalde de Ripoll afirma que el POUM de 2008 es va aprovar sense informe preceptiu

El polígon de la carretera de les Llosses, quan encara hi havia activitat, a principis de la dècada.

El polígon de la carretera de les Llosses, quan encara hi havia activitat, a principis de la dècada. j.remolins

Les diverses modificacions del Pla General de Ripoll que es fan en gairebé cada ple van deixar al descobert les mancances que arrossega aquesta eina per al desenvolupament municipal. Arran de l'observació del regidor de la CUP Santi Llagostera, que va afirmar en el ple de dimecres que «potser en lloc de tantes modificacions el que caldria és un nou POUM», el regidor Joaquim Colomer va reblar que «tenim un planejament desafortunat» i l'alcalde Jordi Munell va denunciar que el 2008 es va aprovar «sense informe preceptiu».

Munell va apuntar sense anomenar-lo a l'aleshores director general d'Urbanisme, el ripollès Pere Solà, que hi va estar al capdavant des de 2007 i fins al 2011. Entre altres va afirmar que ara qualsevol veí pot construir una estació de tren a Ordina, perquè així ho estableix el POUM, sense haver comptat amb informes d'Adif o Renfe.



Al·legacions

Aquesta discussió es va generar arran de l'aprovació de la modificació de la delimitació del sector de sòl urbanitzable de la carretera de les Llosses pel que fa a inundabilitat i estudi ambiental. No s'hi van admetre cap de les al·legacions de la plataforma Aturem el Polígon de la carretera de Les Llosses, per haver-se presentat de forma extemporània.

El grup d'Esquerra Republicna de Catalunya (ERC) va retreure de nou que s'hagués liquidat la comissió de seguiment d'aquest polígon com si fos «amb el 155» segons paraules de Roger Bosch. Munell i Colomer van respondre que la presència d'alguns grups que també formaven part de la plataforma contra el polígon només servia per «boicotejar-lo» i en cap cas per seguir aportant-hi millores.



Ocupar el territori

En tot cas, afirmen que el projecte s'ha reprès des del punt de màxim consens. El cupaire Santi Llagostera va afirmar que la comissió ja va néixer esguerrada «perquè no establia si calia ocupar o no aquell terreny» i va denunciar la política de l'equip de govern d'ocupar «compulsivament» el territori, en un model que considera caduc. Ripoll no és l'únic municipi que fa modificacions al POUM i les contínues adaptacions que s'aproven en els plens són també fruit de polèmiques en altres ajuntaments gironins.