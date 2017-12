Els pescadors gironins comencen la veda del peix blau sense haver cobrat els ajuts del 2016

Des de la setmana passada i fins al 21 de gener vinent, el sector de la pesca de Girona s'ha acollit a la veda de peix blau. Aquesta aturada biològica té com a objectiu afavorir la regeneració dels bancs de peix, així com afavorir el creixement dels exemplars.

Durant el període marcat, els pescadors també aprofiten per fer el manteniment del material i les embarcacions, que durant un mes sencer no sortiran del port on estan amarrades. Tal com explica el director de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona, Antoni Abat, la veda és «voluntària» i tothom la secunda amb la convicció que afavoreix «la feina de la resta de l'any».

Ajuts que no arriben

Malgrat aquest compromís, els pescadors gironins també s'han trobat amb una dificultat afegida. A només dos dies de començar l'any 2018, els treballadors encara han de rebre les ajudes de la veda del 2016, i no saben quan arribaran. «És un veritable problema perquè una cosa són les tripulacions -que cobren de l'atur - i un altre els armadors. Aquests últims no cobren d'allà, i l'única manera de compensar el mes que no es pot treballar és a partir d'aquestes ajudes» explica Abat.

El president de la Federació explica que des del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat asseguren que es fa tot el possible per accelerar el procés, però segons el seu parer «no n'hi ha prou». «Hi ha gent que ho passa realment molt malament, sobretot aquells que només viuen d'això» afegeix.

Peix poc valorat

Aquesta aturada no només es fa de manera exclusiva a la província, sinó que es distribueix de forma escalonada. Durant el mes passat, es va fer al litoral barceloní, un fet que va anar d'allò més bé per les llotges de Girona, que van poder vendre el peix a més bon preu que de costum.

A les comarques gironines hi ha un total de vuit ports marítims. D'aquesta xifra n'hi ha que s'agafen sobretot a la modalitat de l'encerclament, com és el cas de l'Escala i Sant Feliu de Guíxols, d'altres opten per l'arrossegament com el Port de la Selva i Llança, amb un tercer grup que comprèn les dues: Roses, Palamós i Blanes.

La temporada que es deixa enrere es tanca amb uns resultats més aviat escassos respecte als anys anteriors. Malgrat que les quantitats pescades han estat satisfactòries, un cop passat per llotja, segons el parer dels pescadors, el peix s'ha valorat poc.