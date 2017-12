Trenta famílies refugiades ja reben el suport de 38 mentors voluntaris a Girona

El primer any del Programa Català de Refugi, que s'activa quan s'esgoten els mecanismes previstos al pla estatal, es tanca a Girona amb l'emparellament de 38 ciutadans que fan de mentors per a 30 persones o famílies refugiades. A l'espera de més beneficiaris a partir d'aquest 2018, al conjunt de les comarques hi ha 213 gironins inscrits al projecte, els quals han rebut formació per poder ajudar els refugiats que així ho demanin a integrar-se en la seva nova societat d'acollida.

En dos mesos, Girona ha passat de tenir 110 voluntaris preparats per acompanyar i donar suport a persones refugiades a comptar-ne amb 213, gairebé el doble. D'aquestes, 38 ja presten atenció a 30 integrants del col·lectiu refugiat que viu en municipis gironins i, per fer-ho, els mentors s'han compromès a dedicar-los entre 2 i 4 hores setmanals durant un any. Segons va informar ahir el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, l'objectiu és continuar formant més mentors i ampliar la cobertura del programa Català de Refugi.

Dotze mesos després d'entrar en funcionament, aquest projecte de mentoria social creat per la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania disposa de 333 mentors que acompanyen 191 persones refugiades a tot Catalunya. La Generalitat finança i liderael programa a través del Comitè per a l'Acollida de les Persones Refugiades de Catalunya, però treballa en col·laboració amb diferents entitats socials d'arreu del territori.



Habitatge, feina i xarxa social

El seu objectiu és facilitar a les persones en procés de demanar protecció internacional o amb la condició reconeguda de refugiat que coneguin el seu nou entorn, aprenguin les llengües oficials a Catalunya, accedeixin a un habitatge i a una feina o que creïn una xarxa de relacions. Per aconseguir-ho, el programa els ofereix l'acompanyament de persones voluntàries que actuen de mentors, sota la coordinació i la supervisió d'un tècnic professional. D'altra banda, el pla també preveu i inclou mesures de suport econòmic i d'habitatge, ja que la finalitat és que aconsegueixin la independència econòmica el més aviat possible.