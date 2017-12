Banyoles amplia la millora del Barri Vell amb la reforma del carrer dels Valls

El projecte urbanístic per reformar el carrer dels Valls de Banyoles, entre els Sant Antoni i el Sant Benet, està pràcticament enllestit. Aquesta segona fase dels treballs, que tenen un pressupost global proper als 450.000 euros finançats per l'Ajuntament, va començar al setembre i han servit per donar unitat al vial amb la zona de vianants del Barri Vell.

El regidor d'Urbanisme, Albert Tubert, va manifestar a Ràdio Banyoles que l'actuació al carrer dels Valls permetrà tenir una millor visió de l'església de Santa Maria dels Turers.