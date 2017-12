Capturen 63 tortugues invasores a l'Estany i el Ter durant el 2017

L'any acaba amb la captura de 63 tortugues exòtiques invasores a l'estany de Banyoles i en diferents punts del Ter dintre del projecte europeu per a la conservació de fauna fluvial Life Potamo Fauna, que aquest desembre completa un treball de quatre anys. Durant aquest període, s'han agafat 440 exemplars, 334 al Ter i 106 en aigües banyolines –d'aquests últims, 72 a l'estany i la resta en zones humides de l'entorn.

De les 63 tortugues capturades el 2017, 38 es trobaven a l'Estany de Banyoles i les 24 restants, al riu. Pel que fa al Ter, el 80% de les captures s'han fet entre Celrà i el nucli de Sobrànigues, a Sant Jordi Desvalls. Però també se n'han agafat a Bescanó i a Salt, un tram on s'ha registrat un clar descens respecte l'any passat, ja que el 2016 s'hi van capturar 183 exemplars.

De la quarantena de tortugues exòtiques atrapades a Banyoles el 2017, els tècnics destaquen l'augment de les captures a la zona de les llacunes de Can Morgat, on se n'han capturat 16 de majoritàriament joves que n0 s'havien agafat abans, precisament, perquè eren molt petites. Unes altres 14 es van extreure de l'estany principal, una xifra baixa que, pels experts, «demostra que la població aquí està molt controlada».

Després de tancar l'últim any del Life Potamo Fauna, els responsables del projecte consideren que les dades mostren que la població de tortugues exòtiques a l'estany de Banyoles està «molt controlada, però que necessita d'un control regular per evitar que torni a recuperar-se». Pel que fa al Ter, adverteixen que cal estar pendents i continuar els controls, perquè el riu és un sistema obert que afavoreix la mobilitat de les tortugues; un factor al qual afegeixen possibles canvis en la seva distribució causats per la gestió del nivell de l'aigua i la sequera.

A banda de les captures, i també a tall de conclusió, els tècnics també subratllen que la població de l'espècie invasora està sota control en aquelles zones on s'han alliberat tortugues autòctones.

Respecte a les varietats trobades, el balanç assenyala que al Ter s'han localitzat exemplars corresponents als dos tipus de tortuga de Florida, la d'orelles vermelles i la de panxa groga. Pel que fa a Banyoles, ressalten que s'han agafat dos exemplars de falsa tortuga mapa ( Graptemys pseudogeographica).

Vint trampes d'insolació

Per dur a terme les captures s'han utilitzat 20 trampes d'insolació, tot i que també se n'han fet de forma manual o amb nanses. Els tècnics van aclarir que les localitats on s'han col·locat trampes aquest any es troben en trams propers a les zones on s'ha alliberat tortugues d'estany, dintre del mateix projecte i durant el mateix any. «D'aquesta manera –expliquen en un comunicat– s'intenta eliminar la competència que provoquen les espècies exòtiques sobre les autòctones, una de les seves principals amenaces».