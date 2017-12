La Creu Roja porta a Girona les vivències dels infants refugiats a Grècia

L'exposició «Camins migrants» de la Creu Roja mostra l'experiència viscuda per infants que van fugir dels seus països, amb la família, i van patir un llarg periple per acabar arribant a un camp de refugiats a Grècia.

A través de 12 panells amb dibuixos fets per aquestes criatures, la mostra –a la Sala Infantil de la Biblioteca Carles Rahola, de Girona, fins al 5 de gener– explica què hi ha darrere l'arribada de persones refugiades i què suposa la seva vida en camps com els muntats a Grècia, on va treballar l'equip d'atenció psicosocial de la Creu Roja. Els traços infantils mostren, precisament, com la guerra els va fer perdre la infantesa, retraten els camps i expressen l'esperança posada en una nova vida a Europa.