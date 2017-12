Degoteig de robatoris en vehicles al parc de les Cabanes d'Argelaguer

El parc de les Cabanes d'Argelaguer, conegut com el parc d'en Garrell, ha registrat un degoteig de robatoris a l'interior de vehicles. Durant aquest any n'hi ha hagut uns 25. El problema, però, no només són els furts sinó que tots els afectats són usuaris que aparquen al recinte incomplint la senyalització que prohibeix el pas de vehicles, ja que només s'hi permet accedir a veïns i vehicles autoritzats.

El cas més rocambolesc va ser el d'un conductor que va denunciar als Mossos que li havien robat objectes personals a l'interior del cotxe rebentant-li el vidre i va acabar amb una multa de 300 euros per haver accedit a la zona amb el seu vehicle. L'Ajuntament denuncia que hi ha conductors que circulen per la pista forestal a gran velocitat, posant en risc els visitants. També hi ha altres tipus d'incivisme: persones que encenen focs, que deixen l'espai brut o fins i tot que s'emporten hortalisses d'un hort que hi ha dins el recinte. El seu alcalde, Artur Ginesta, fa una crida a respectar les normes perquè tothom pugui gaudir de la visita i la natura.

«El parc de les Cabanes no ha de ser un aparcament públic sinó un lloc de natura per respirar aire pur i no pas fum dels cotxes», assenyala l'alcalde d'Argelaguer, Artur Ginesta. Aquest és un emplaçament emblemàtic per al poble i molt estimat. És el llegat artístic de Josep Pujiula –conegut també com el Tarzan d'Argelaguer o el Garrell–, que va morir de forma sobtada el juny de l'any passat als 79 anys mentre treballava en la seva gran passió.

Torner de professió, va dedicar mitja vida a aquest art constructiu com a hobby, construint torres, laberints i escultures amb la fusta que hi ha a l'entorn. També aprofitava el curs de l'aigua per fer fonts i una petita bassa. Ara la preocupació dels veïns del poble i de l'ajuntament és mantenir aquest espai en condicions.