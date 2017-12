Gambes de Palamós fins a 225 euros el quilo per Cap d'Any

El marisc es manté com el producte fresc preferit dels gironins que cuinen el sopar de Cap d'Any a casa i la gamba de Palamós com la peça més preuada, tal com reflecteixen els seus preus. Ahir al matí, aquestes gambes es venien a 130 euros al quilo en peixateries del Mercat del Lleó, de Girona, un cost que al portal de la Gamba de Palamós a internet pujava fins als 225 pel que fa a la fresca extra i als 159 en el cas de la gran.

Escamarlans, llobregants i llagostins eren els altres productes estrella d'ahir a les peixateries del mercat, on els preus previs a la nit de Cap d'Any eren més baixos que abans de Nadal. De fet, i tal com explicava un treballador de la Peixateria Mercè, els productes eren més cars divendres ja que ahir van optar per abaixar-los una mica perquè les vendes no havien anat tan bé com s'esperava. En comparació amb els dies anteriors a les festes de Nadal, aquest dissabte, al Mercat del Lleó no hi havia la mateixa afluència de clients; tot i que l'activitat d'ahir al migdia era considerable i les cues inevitables davant d'alguns mostradors.

Entre les caixes de gel de Peixos Camps s'oferien gambes a 130 euros el quilo; escamarlans a 90, «santiagos» a 65 ?; i llobregants a 60 –vius i motiu de distracció per a alguna criatura que acompa-nyava els grans a fer la compra. A més distància pel que fa a preu, també es venien tellerines a 39 euros el quilo o llenguados a 45.

A la Peixateria Mercè es venien per 42 euros el quilo unes gambes –no de Palamós– que divendres estaven a 64, com va explicar un dels seus venedors. En aquesta mateixa parada, el llobregant ahir es comercialitzava a 35 euros; la cloïssa grossa a 36; el rap a 27; i el salmó, una opció diferent a la del marisc que també té molta demanda aquests dies, es venia a un preu de 21 euros.

En una altra botiga del Mercat del Lleó, la de Peixos Òscar, la vigília de Cap d'Any es venien gambes de Palamós a 42 euros el quilo, llagostins a 36,90, les cloïsses de mida gran a 24,90, les cues de rap a 24 i els llobregants a 16,50 –amb una oferta de dues peces per 30 ?.

Compra virtual als pescadors

Pel que fa a la compra virtual directament als pescadors que capturen la gamba de Palamós –que publiciten al seu web com «probablement la millor gamba fresca que arribarà a la seva cuina» perquè va «directa del nostre vaixell a la seva taula»–, la més cara i amb la qualificació d'«extra» ahir es venia a 225 euros el quilo, encara que també es podia comprar en safates de 333 grams a 75 euros. Aquesta mateixa quantitat es venia per 53 euros en el cas de la gamba fresca gran; per 40 en la categoria següent, la gamba fresca mitjana; i per 17 euros la petita.

Un cop feta la compra, les gambes es poden recollir a Palamós o rebre-les a casa mitjançant un servei de paqueteria refrigerat. En aquest cas, per tenir les gambes a temps per al sopar, calia formalitzar la compra abans de les 3 de la tarda d'ahir i l'entrega estava prevista per a abans de dos quarts de 2 del migdia d'avui.