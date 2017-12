Els locals d'oci nocturn celebren l'estancament de les "revetlles alternatives"

Els locals d'oci nocturn gironins preveuen "un gran cap d'any", en part afavorits per l'estancament de les "revetlles alternatives". Des del sector asseguren que el nombre de festes d'aquest tipus cada cop són menys habituals i celebren haver "acabat" amb la competència deslleial que, segons ells, ha estat una constant dels últims anys. El secretari general de la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm), Joaquim Boadas, es mostra satisfet per l'actitud del Departament d'Interior a l'hora de vigilar aquestes festes. "Ens han dit que hi estaran a sobre, i que se'ls obligarà a complir amb les mateixes normes que la resta", explica. Boadas reconeix també que aquest any el calendari els ha afavorit, ja que els establiments han obert també divendres i dissabte. "Això fa que es puguin ajustar una mica més els preus de cara a la festa de diumenge", ha reblat.

Bones perspectives per l'oci nocturn gironí. La nit de Cap d'Any – la més important en volum de facturació – es preveu com una de les millors dels últims anys. El motiu principal és l'estancament de les festes alternatives organitzades majoritàriament per entitats sense ànim de lucre. Des de la Fecasarm destaquen que actualment "ja no suposen una competència deslleial" i celebren que l'administració "s'hagi posat les piles" a l'hora de demanar als organitzadors els mateixos requisits que sol·liciten als empresaris del sector.

A més, aquest any la revetlla cau en diumenge. Això significa que la nit amb més afluència de públic als locals ve precedida d'un cap de setmana on també hi ha hagut moviment. Tot plegat ha fet que els establiments hagin pogut ajustar el preu de les entrades o ampliar l'oferta en relació a altres anys. "La veritat és que aquest cop la revetlla ha caigut molt bé i podrem estirar al màxim", celebra el secretari general de la Fecasarm, Joaquim Boada.



La costa recupera

Una de les particularitats del Cap d'Any és que permet facturar més que cap altra nit a les discoteques i bars. Molts d'ells apugen el preu de l'entrada habitual i ofereixen consumicions extres. On més locals s'obriran serà a la costa on es preveu un ple absolut en tots els establiments que han preparat revetlla.

En aquest sentit, Boada explica que aquesta festa és "una bona manera" de poder mantenir-se fins que arribi Setmana Santa. "Hem de recordar que l'hivern a la costa es fa molt llarg, i si el Cap d'Any funciona bé permet afrontar amb garanties la temporada alta", concreta.

Així doncs es preveu força gent en localitats del litoral del Baix Empordà com Platja d'Aro, Palamós o Sant Feliu, però també en altres zones de l'Alt Empordà, com Llançà o Cadaqués. Els locals de la Selva Marítima en localitats com Lloret i Blanes també registraran més moviment de l'habitual per aquesta època de l'any.

D'altra banda, a les grans ciutats com Girona també hi ha previstes diverses festes. A la capital del Gironès per exemple, els barris de Santa Eugènia o Sant Narcís en celebren.

A banda, i com sol ser habitual cada Cap d'Any, es preveu que hi hagi força gent que vagi a fer les dotze campanades des de les escales de la Catedral.



Client de tot arreu

Boada destaca que si alguna cosa caracteritza la nit de Cap d'Any és la mobilitat dels clients. "No podem dir que a les comarques de Girona hi hagi un públic concret o un altre, perquè la gent es mou molt, i més coincidint en cap de setmana", assenyala.

Amb tot, majoritàriament els clients seran de proximitat – molts de Barcelona i l'àrea metropolitana -, que han decidit passar tot el cap de setmana a les comarques gironines, i també visitants del sud de França.