Menys de l'1% dels gironins porten el cognom de la mare en primer lloc

El passat mes de juny entrava en vigor la reforma del Registre Civil en què el cognom del pare deixava de tenir preferència a l'hora de fixar els cognoms dels fills. Tot i ser una opció que podia tenir molt d'èxit entre les parelles, a les comarques gironines no ha estat així i només una minoria han optat durant aquesta franja temporal a agafar-se a la nova proposta.

Així, menys de l'1% dels nadons nascuts a la província durant aquests darrers mesos porten el cognom de la mare al davant del del pare, una xifra que suposa un total de 35 persones de les 4.853 que s'han registrat d'ençà que es va posar en marxa la mesura.

El mes que es va utilitzar més aquesta opció va ser el setembre, on d'una xifra de 773 inscrits, 9 d'ells portaven el cognom del pare en segon lloc. A l'agost del 645 naixements, 6 van triar fer ús de l'anteposició de cognom matern, només un per sobre del novembre, on de 792 es va fer en 5 ocasions. Els mesos de juny, juliol i octubre van ser els més fluixos, amb 4 casos en cada mes estival i un mínim de 3 en el darrer. Finalment, pel que fa al mes de desembre, fins a la data del 18 ja s'havien registrat 4 casos, però pot ser que hi hagi hagut més progenitors des de llavors que també s'hagin afegit a la llista d'aquests canvis.

Des de l'any 2000 ja es permetia inscriure el nen o nena amb el cognom de la mare en primer lloc, però no ha estat fins al passat mes de juny que el cognom patern n'ha perdut la preferència, cosa que fa que els pares s'hagin de posar obligatòriament d'acord per decidir-ho. Fa 17 anys el procediment era més complicat, i s'havia d'enviar una sol·licitud al jutge encarregat del Registre Civil i una declaració de mutu acord sobre els canvis de l'ordre del cognom.

En el moment de la instauració d'aquesta mesura es va plantejar com un «apropament envers la igualtat», tal com va assenyalar la lletrada Anna Salort, especialista en Dret de Família i Dret Civil d'ABA Advocades. Si no es fa constar l'ordre, o bé els progenitors estan en desacord, transcorregut el termini de tres dies serà el mateix encarregat del Registre Civil qui estableixi aquest ordre atenent l'interès superior del menor, però no posant per defecte el del pare.

Els recursos als quals podria recórrer aquest encarregat per donar preferència a un o un altre poden ser l'ordre alfabètic, sorteig o l'estètica (és a dir, el que soni millor en combinació amb el nom).