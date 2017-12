Un Nadal per a petits i grans

Si hi ha res que caracteritzi més el Nadal, a banda dels torrons, les llums i els àpats familiars, és el gruixut llistat d'activitats que s'organitzen durant aquestes festes i que permeten, sobretot, distreure els més petits al llarg de les gairebé tres setmanes de vacances escolars.

Malgrat que any rere any es manté una programació integrada per pastorets, pessebres, pistes de gel, quines i parcs de Nadal, aquests continuen erigint-se com a activitats estrella. Per Nadal es busca tradició i no s'ensuma cap intenció d'innovar.

Però l'ampli ventall d'actes previstos fins al 7 de gener, permet gaudir del Nadal a tothom, tant a petits com a gransm i tampoc fa distinció en els gustos del públic.

Els nens són els que ho tenen més senzill per divertir-se. Nadal està ideat per a ells. Però per facilitar a les famílies la combinació entre les vacances dels nens i la feina, a la província hi ha un extens nombre de parcs infantils.

Esport i oci

El Lleuresport del GEiEG, ubicat fins al 4 de gener al complex esportiu de Sant Narcís de la ciutat de Girona, n'és un exemple. La celebració de la 33a edició del parc infantil i juvenil ratifica l'èxit d'aquests espais. Combinar activitats esportives, lúdiques i educatives podria ben ser la clau d'enfilar més de tres dècades de vida. Inflables, manualitats, robòtica i fins i tot una zona dedicada a l'aventura per als més atrevits on fer escalada, tir amb arc o experimentar la sensació en baixar amb una tirolina. Activitats per triar i remenar i per a tots els gustos.

De Parcs de Nadal n'hi ha repartits per tota la província: Llançà, la Bisbal, Palamós, Sant Gregori, Platja d'Aro i Figueres, on es va inaugurar ahir la quarta edició de la Factoria Lúdica. I no cal tampoc desplaçar-se fins a grans ciutats, perquè en pobles petits com la Jonquera també s'organitzen Casals de Nadal i s'instal·la un espai amb inflables.

Els nous Pastorets

Si bé els nens són els protagonistes de les festes i activitats de Nadal, n'hi ha també de pensades per a adults o un públic familiar, mantenint-se, això sí, en la tradició. No fallen els Pastorets, alguns d'ells versionats, ni els Pessebres vivents.

Santa Coloma de Farners ha recuperat les tradicionals funcions de teatre de Pastorets de Nadal, de les quals ahir se'n va celebrar l'última representació. Pren el text clàssic de Josep Maria Folch i Torres del 1916 i l'adapta conservant els personatges i quadres principals de la història.

A Celrà han optat per una adaptació de la novel·la Conte de Nadal, de Charles Dickens. És un dels grans clàssics de la literatura nadalenca que parla de l'amistat i la generositat on una vella avara (en la novel·la el protagonista és un home) que no celebra les festes s'haurà de confrontar amb uns fantasmes que li mostraran que quan mori estarà sola i ningú l'estimarà. Una representació diferent dels pastorets tradicionals, però que no perd l'esperit nadalenc.

Però també és l'època idònia per gaudir d'espectacles com el Gran Circ de Nadal de Girona, que abaixa la persiana avui, concerts com el de Miquel Abras ahir a la Bisbal, Jarabe de Palo presentant el seu treball 50 palos a Girona o la interpretació de l'Orquestra de Cambra de l'Empordà a Roses. Pistes de gel, pessebres vivents, fires i mercats i quines completen la programació nadalenca a la província.