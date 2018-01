Una explosió d'una bombona de butà en una masia de Celrà deixa un bomber ferit

Una explosió per una bombona de butà en una masia de Celrà va acabar ahir amb un bomber ferit.

El succés va produir-se quan faltaven pocs minuts per les dues de la tarda en una masia anomenada Can Taverner Petit i que es troba a prop de la GIV-6708.

Els Bombers van activar-se amb sis dotacions i el que van comprovar és que no hi hagués cap persona a dins la finca. En aquell moment, no hi havia el llogater.

Ràpidament van extingir les flames que es van generar en una àrea utilitzada com a taller a causa d'una bombona de gas butà.

Aquesta deflagració i incendi de retruc va fer ensorrar part de la teulada de la masia.

Les teules que van caure, algunes d'elles van impactar contra un dels bombers. El qual va resultar ferit lleu i va ser evacuat a l'hospital Josep Trueta de Girona.

L'avís dels fets el va donar un veí de la zona que va veure com hi havia foc en aquesta mas aïllat de Celrà de dues plantes.

La zona de la masia que s'utilitza com a habitatge no va resultar afectada per les flames.