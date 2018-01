La Nit de Cap d'Any acaba amb tres homes detinguts en una gran baralla a Figueres

Les revetlles i el dia de Cap d'Any, ja sigui pel gran moviment de gent a les carreteres o per les grans aglomeracions en punts de celebració, suposen sovint incidències que provoquen l'activació dels serveis d'emergències. Aquesta revetlla ha acabat amb diverses baralles a les comarques de Girona, les quals han finalitzat amb almenys tres arrestats.

Una de les més destacables va produir-se pels volts de dos quarts de nou del matí davant d'un pub de Figueres. Segons va informar ahir Interior, va ser un enfrontament entre diverses persones i els Mossos hi van haver d'intervenir. Com a resultat van detenir tres homes.

A Girona ciutat, a les cinc del matí, a davant d'una discoteca un altre enfrontament va acabar amb un ferit que va rebre assistències en un dispensari. I finalment, a l'Escala, a tres quarts de cinc de la matinada, va haver-hi una altra baralla i en aquesta, dues persones han hagut de ser ateses al CAP del municipi per lesions lleus.

Pel que fa a accidents de trànsit, cal destacar que segons el Servei Català de Trànsit, durant la nit de Cap d'Any no es va registrar cap sinistre mortal a la xarxa viària interurbana. El 2017 es tanca, doncs, amb 169 víctimes mortals.

Relacionat amb el trànsit hi ha els controls que han portat a terme els Mossos durant el Cap d'Any. A tot Catalunya n'han realitzat un total de 40 i s'han efectuat un total de 1.165 lectures d'alcoholèmia, de les quals 68 han resultat positives. D'altra banda, s'han fet 13 controls de drogues, 9 dels quals han donat positiu.



221 trucades al 112

En paral·lel, durant la nit i fins ahir a les 8 del matí, el telèfon d'emergències 112 de Catalunya va atendre un total de 2.817 trucades de ciutadans referides a 2.045 incidents fruit d'activitats associades a la revetlla de Cap d'Any.

D'aquestes, 221 corresponen a trucades fetes des de la demarcació de Girona, el que representa el 7,8% del total. Pel que fa a incendis, els Bombers van haver de treballar a la ciutat de Girona en un foc en els baixos d'un edifici on hi ha un centre assitencial d'esports. Van treballar-hi ahir pels volts d'un quart de nou del matí després de rebre l'avís d'una columna de fum en un edifici del número 76 de l'avinguda de Lluís Pericot de Girona. Els Bombers s'hi van traslladar amb sis dotacions, que van extingir l'incendi d'un registre de comptadors elèctrics que es trobava a l'entrada.

El fum va afectar els baixos de l'edifici, on hi ha un centre assistencial en aquell moment tancat, i també l'escala comunitària. Això va provocar que es confinessin els veïns. Durant el matí, els Bombers van estar ventilant i revisant els habitatges un per un per comprovar-ne la possible afectació per fum. No hi va haver ferits.



Accident mortal amb garrotxins

Aquest dissabte a la nit van morir als túnels de Bracons al seu pas per Torelló un veí de Sant Jaume de Llierca, N.C.G., de 66 anys i veí de Sant Jaume de Llierca i K.T.L., de 23 anys i veí d'Olot. A més, en el sinistre hi va haver una persona ferida crítica, traslladada a la Vall d'Hebron, una persona ferida menys greu i dues més de lleus. L'accident mortal va consistir en una col·lisió frontal de dos cotxes en la qual també es van veure implicats dos cotxes més i un camió. En el xoc, va resultar il·lès, segons El Segre el capità del Lleida Esportiu, Marc Nierga, que és d'Olot.