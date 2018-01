Rècord de 21 milions d'euros en premis

La cinquena edició de la Grossa de Cap d'Any 2017 ha repartit més de 21 milions d'euros en premis, la xifra més alta assolida mai per la loteria. El primer premi ha estat per al 56795, dotat amb 100.000 euros per butlleta, i s'ha venut a l'estanc de Vilassar i al restaurant Barceló de Campdorà, que ja havia entregat el segon premi del 2016. El segon premi ha estat per al 64773, amb 32.500 euros per butlleta, i ha caigut al Súper Talló de Terrassa, l'Estanc Puig de Martorell, el Carrefour de l'Ametlla del Vallès, el supermercat Jespac-9 de Barcelona i en un estanc del Vic. El tercer ha recaigut en el 75182, amb 15.000 euros per bitllet, que s'ha repartit a l'estanc 12 de Lleida i al Bar-Casal de Menàrguens.



Esquitx d'un quart a Figueres

El quart premi, el 32695 i valorat en 5.000 euros per butlleta, ha estat molt repartit per internet, l'estanc 251 de Barcelona, l'Esclat de Figueres i l'estació de servei Empalme de Vallfogona de Balaguer. El cinquè ha estat el 68211, valorat en 2.500 euros el bitllet, i s'ha repartit a un estanc de Pallejà, el Bar-Casino de Calaf i una papereria de Barcelona i l'Associació de Professionals de venedors de Premsa de BCN i província.