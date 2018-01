Un restaurant de Campdorà és el «talismà» del sorteig de la Grossa

El restaurant Can Barceló de Campdorà ha tornat a ser notícia, després de repartir 8 milions del primer premi de la Grossa de Cap d'Any celebrat diumenge. L'establiment ja va donar 3 milions l'any passat gràcies a un segon premi.

La propietària del negoci, Nuri Barceló, va explicar que s'havia venut íntegrament per internet, i de fet, la major part del número se l'han quedat els Pastorets de l'Ametlla de Merola (Berguedà), excepte algunes butlletes que se les han quedat particulars. Barceló va explicar que estaven «molt contents» perquè s'han convertit en un «talismà» en aquest sorteig. «Som la Doña Manolita de la Grossa» exclamava entre copes de cava i crits d'alegria de la cinquantena de clients i curiosos que es van acostar diumenge al bar.

A dins, la propietària del negoci, la Nuri Barceló, brindava amb cava i rebia abraçades dels veïns. «Estem molt contents, però ens hauria agradat que hagués tocat a algun client», reblava Barceló. I és que, llevat de tres butlletes que s'han venut a particulars, la resta de les butlletes se les ha emportat l'associació del Berguedà.

«La sort és per a qui la busca», assegurava la propietària del negoci, en referència al fet que havia aconseguit un segon premi l'any passat i que va vendre en exclusiva a una penya del Barça del Barri de Gràcia de Barcelona.

Una de les principals satisfaccions de la propietària del bar de Campdorà és haver-se distingit com «un talismà» dels qui juguen a la Grossa. «Ens hem convertit en la 'Doña Manolita' de la Grossa», bromejava, mentre reconeixia que aquest any havien augmentat el nombre de vendes, sobretot gràcies a l'èxit del 2016. Amb tot, Barceló va assegurar que «han treballat molt» i que cada cop «costa més», ja que el negoci no és vendre loteria sinó l'hostaleria.



Els pastorets milionaris

Els Pastorets de l'Ametlla de Merola van ser els grans afortunats i van dur molta alegria en aquest petit nucli de menys de 200 habitants que pertany a Puig-reig (a la comarca del Berguedà). A través del miler de participacions amb el número 56795 del primer premi del sorteig de la Grossa de Cap d'Any d'enguany, han fet arribar a la comarca uns 8 milions d'euros.

Abraçades entre premiats, brindis amb els veïns i també algun dels actors disfressat de dimoni van festejar la bona notícia a la plaça de davant el teatre.

Un dels membres d'aquesta entitat, Andreu Torres, va explicar després que sempre havien jugat al tradicional sorteig de la Loteria Nacional, però enguany havien decidit fer «boicot» al sorteig espanyol del 22 de desembre «per l'1-O» i apostar per la Grossa de Cap d'Any, «perquè és la nostra i els diners es queden aquí».

En paral·lel, el primer premi de la Grossa de Cap d'Any es va vendre també en un estanc de Vilassar de Mar. Més en concret, en un barri conegut com El Barato. En aquest indret, una parella afortunada va anar fins a l'estanc amb un bitllet premiat amb 100.000 euros. Uns diners que els «venen com l'anell al dit», va exclamar Mayca, ja que el seu marit es troba a l'atur i ella està de baixa.