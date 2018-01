Desenes de nenes i nens donen la carta al patge reial

Desenes de nens i nenes gironins van visitar ahir el patge reial de Ses Majestats els Reis d'Orient, que va recollir les cartes plenes de desitjos dels més petits. L'emissari reial de Diari de Girona va ser a la plaça Miquel Santaló de l'Eixample de Girona, tant al matí com a la tarda. Avui hi tornarà a ser per agafar les peticions dels infants . Hi serà de les 11.oo hores del matí a les 13.30 hores del migdia i de les 17.00 hores a les 19.00 hores de la tarda. El dijous el patge canviarà d'ubicació i serà a la rambla de la Llibertat, a tocar del quiosc. Agafarà les cartes dels menuts de les onze del matí a la una del migdia i de les cinc a les set de la tarda. Divendres encara hi haurà temps per donar la carta al patge a la Rambla, però només al matí de les 11.00 hores a les 13.30 hores. A la tarda, ja tocarà anar a veure la cavalcada amb els tres reis pel centre de la ciutat.