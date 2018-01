Girona tanca el 2017 amb 47 morts a les carreteres, 10 d'ells motoristes

L'any 2017 s'ha tancat amb 47 morts d'accidents de trànsit a les comarques de Girona. Es tracta d'una xifra molt similar a la de l'any anterior, quan van perdre la vida 49 persones en sinistres viaris que s'havien produït tant en vies urbanes com interurbanes.

Segons les dades recopilades per Diari de Girona, en total hi ha hagut 40 accidents de trànsit que s'han cobrat la vida de 47 persones. Cal destacar que hi ha hagut un sinistre mortal destacable pel que fa a l'alt nombre de víctimes. Va tenir lloc a Molló en ple pont d'octubre. El 14 d'octubre, un tot terreny va sortir de la via i va bolcar a la carretera GIV-5225 a Molló i els seus quatre ocupants van morir. Van perdre-hi la vida dos veïns d'Esplugues de 34 i 35 anys, així com una dona de Barcelona, de 33 anys i una dona de 29 anys, veïna de Terrassa. El vehicle va caure per un desnivell d'aproximadament 100 metres i va anar a parar a una cota inferior de la via. I de fet, durant aquest període festiu van perdre la vida cinc persones, quatre d'elles en el fet de Molló.



El doble de motoristes morts

Un altre aspecte a destacar d'aquest 2017 que hem deixat enrere és l'alt grau de sinistralitat entre el col·lectiu dels motoristes. Que ha viscut fins a 10 baixes. Es tracta del doble de víctimes que el mateix període de 2016, quan hi havia hagut cinc motoristes finats.

Des del Servei Català de Trànsit sovint s'ha posat èmfasi en aquest increment i al novembre ja es va destacar que s'estaven incrementant els sinistres mortals que formen part d'un col·lectiu tan vulnerable tant a la província de Girona com a tot Catalunya. I que finalment s'ha vist confirmant el seu increment d'un any a l'altre.

L'accident de trànsit amb un motorista finat més recent és el que va produir-se el 29 d'octubre a Cassà de la Selva. Va morir una veïna de Girona de 36 anys després del xoc de dues motocicletes a la carretera C-65.

L'altra tipologia de sinistre viari que es manté d'un any a l'altre amb el mateix nombre de baixes és l'atropellament mortal. El 2017 n'hi ha hagut un total de 8, igual que l'any anterior.

Un dels que van acaparar més atenció mediàtica és el que va tenir lloc el 25 de novembre a Sant Joan les Fonts. Va produir-se pels volts de dos quarts de set de la tarda al punt quilomètric 86 de la carretera N-260 i un vehicle tot terreny va atropellar dues persones abans d'impactar amb la marquesina d'una parada d'autobús. Tot i la ràpida actuació dels serveis d'emergències, va morir un jove de 33 anys, conegut al nucli de la Canya, on vivia.

El conductor de l'accident mortal després dels fets va ingressar a l'hospital d'Olot però els Mossos li van poder practicar el test d'alcoholèmia i de drogues perquè els agents van veure que presentava símptomes evidents de trobar-se sota els efectes de les begudes alcohòliques.

Quan li van fer la prova d'alcoholèmia va donar un resultat positiu de 0,56 mg d'alcohol per litre d'aire expirat, més del doble del màxim permès, que en aquest cas era de 0,25 mg/l. A més, el jove també va donar positiu en la prova de drogues, en cànnabis. El jove va sortir en llibertat amb mesures cautelars després de declarar davant del jutge.

L'altre col·lectiu que venia de víctimes zero durant el 2016 és el dels ciclistes i en canvi el 2017 ha sumat dues víctimes mortals. El 6 de setembre se'n va produir un a Vidreres que va tenir ressò per qui va ser la víctima mortal: el jutge de Pau de Vidreres, Jordi Joan Vidal. Va perdre la vida quan anava en bicicleta després que un tot terreny l'atropellés. El conductor del vehicle, de 76 anys, va quedar imputat com a presumpte autor d'un homicidi imprudent greu. Es dona el cas, que el conductor del 4x4 va agafar la rotonda on va tenir lloc el sinistre viari a l'inrevés. És a dir, per l'esquerra. Això va provocar que atropellés el ciclista.

L'últim accident de trànsit mortal de l'any 2017 a les comarques de Girona va tenir lloc a la C-66, en via interurbana, al seu pas per la Pera. Va ser un xoc múltiple entre un camió i dos turismes a l'alçada d'un encreuament que porta cap al poble de la Pera. L'accident tot apunta que es va produir després d'una invasió del turisme de la finada de la carretera. La conductora que va perdre la vida era una veïna de la Bisbal d'Empordà i tenia 45 anys.