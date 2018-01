Liciten el projecte per a l'UCI Pediàtrica definitiva de l'hospital Trueta

L'ampliació de l'àrea de Neonatologia i l'UCI Pediàtrica de l'hospital Josep Trueta de Girona encara la recta final. Després que el juny passat entrés en servei la nova àrea de Medicina Intensiva i Neonatologia, ara surt a licitació pública la redacció del projecte de l'UCI Pediàtrica definitiva, que al seu torn, permetrà el creixement de la Unitat de Neonatologia.

Aquest mes ha sortit a licitació pública la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres del que ha de ser la Unitat de Cures Intensives Pediàtrica (UCIP) definitiva, la segona fase d'un projecte més ampli en què es va començar a treballar durant la segona meitat del 2016.

L'adequació d'aquest nou espai de l'hospital Trueta, que s'ubicarà a la planta d'hospitalització de pediatria, surt per un pressupost màxim de 234.323,50 euros, i les ofertes es poden presentar fins el 12 de febrer. La redacció del projecte s'haurà de fer en base al Pla funcional que va aprovar el Departament de Salut el mes de juny passat.

Salut detalla que aquestes obres es van començar a plantejar el 2016, quan des de la direcció del centre es va fer palesa la necessitat de millora de la UCIP i de l'àrea de Neonatologia, ja que són serveis de referència a la Regió Sanitària de Girona. De fet, la situació d'aquests serveis va despertar aquell any el malestar dels professionals que hi treballen, que van dirigir a la direcció un manifest per queixar-se de la infraestructura «obsoleta» i la falta d'espai, material i personal, i també dels usuaris, que es van unir en una concentració de protesta coincidint amb la primera visita del conseller de Salut, Toni Comín, al Trueta.

La primera fase dels treballs es va desenvolupar durant el segon semestre de 2016 i primer de 2017 i al juny va entrar en funcionament la nova Unitat de Medicina Intensiva Pediàtrica i Neonatal, situada a la tercera planta, al costat de les Urgències Pediàtriques.

Aquesta primera fase va permetre guanyar espai, millorant el confort tant de professionals com de familiars, que han guanyat privacitat. També van permetre fer una àrea d'aïllament a neonats a més de disposar d'un box d'aïllament a la UCI infantil.

Els treballs i l'equipament de la primera fase dels treballs van suposar una inversió d'1,8 milions d'euros ja que es va fer una important inversió en la compra de dispositius d'alta tecnologia i per adaptar l'equipament als requeriments assistencials d'última generació.

Es va apostar també per informatitzar la història clínica dels pacients amb la dotació d'un programa informàtic específic com el que es fa servir a l'UCI d'adult gràcies al qual va desaparèixer l'ús del paper a les unitats, ja que totes les constants vitals dels pacients es prenen de manera automatitzada. Una altra de les millores tècniques va ser la implantació de bombes intel·ligents i el sistema d'unidosi, a càrrec del servei de Farmàcia.

Les obres van anar acompanyades de l'ampliació del personal d'infermeria, iniciant així un projecte per augmentar progressivament la ràtio de professionals per pacient. També es va aprofitar per formar els professionals per tal d'aplicar la metodologia d'estàndards de cures que aconsella el NIDCAP, un programa internacional d'atenció al nounat que es basa en la interpretació de les conductes del nadó i que implica les famílies en les primeres cures de l'infant.

Aquesta primera fase del projecte continua ara amb el disseny de l'UCI Pediàtrica definitiva. Quan aquesta estigui acabada, quedarà lliure un espai a la zona recentment renovada, fet que permetrà engrandir l'espai destinat a neonats.

Així, un cop tot el projecte estigui enllestit, hi haurà una àrea de neonats i una UCI Pediàtrica separades i renovades.



Uns 200 pacients l'any

De mitjana, passen cada any entre 160 i 200 pacients per l'UCI Pediàtrica, que s'hi estan uns quatre dies. Aproximadament el 37% dels ingressos provenen d'altres hospitals de les comarques gironines; el 32 % del servei d'urgències; el 18% de la planta de pediatria o les seves especialitats, i gairebé l'11% restant del suport a la cirurgia pediàtrica.

Pel que fa a Neonatologia, el nombre de pacients ingressats està al voltant dels 390 a l'any. D'aquests, una cinquena part són derivats d'altres hospitals, tant públics com privats, majoritàriament de la demarcació de Girona.