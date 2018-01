La neteja de vegetació a la cinglera de Castellfollit començarà la setmana vinent

Els treballs de neteja selectiva de vegetació a la cinglera de Castellfollit de la Roca (Garrotxa) començaran el pròxim 10 de gener a càrrec de Solutioma S.L, una empresa lleidatana. L'Ajuntament tenia previst enllestir-los a finals del 2017 però el procés d'adjudicació de l'obra mitjançant un concurs ho ha endarrerit. La previsió és que els treballs finalitzin el pròxim març. És una actuació d'urgència que l'Ajuntament feia temps que reclamava, després dels últims despreniments. A banda de millorar la conservació de l'espadat basàltic, la neteja facilitarà l'accés als tècnics de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) per poder detectar i planificar noves actuacions. També s'instal·larà un cable de vida al vessant del riu Turonell per a futurs treballs sobre l'espadat. L'obra té un cost de 56.000 euros.

L'empresa Solutioma S.L té experiència en neteges forestals en superfícies verticals com les de la cinglera de Castellfollit de la Roca (Garrotxa), on la setmana vinent començaran l'actuació d'urgència. El que es vol és millorar la conservació de l'espadat basàltic i evitar possibles esllavissades. Actualment unes 500 persones viuen en cases a dalt de la cinglera.

Els treballs forestals, que es faran a banda i banda de la cinglera, afectaran unes 6 hectàrees, repartides en diferents zones, incloent una part de la paret vertical. El que es vol és fer visible la colada basàltica en aquells llocs de difícil accés però també s'aprofitarà per garantir la franja de prevenció d'incendis a tota l'alineació d'habitatges ubicats a la part superior de la cinglera. Es talaran els arbres que dificultin la visibilitat del basalt si bé es podran respectar exemplars d'especial interès. Es farà amb xerrac i arran de soca.

A més de retirar vegetació al perímetre de la roca, l'actuació també preveu la instal·lació d'un cable de vida al vessant del riu Turonell per a futurs treballs sobre l'espadat, així com la revisió del mateix cable de seguretat del vessant del riu Fluvià. D'altra banda, es recuperaran camins desapareguts que rodejaven el cingle per permetre noves vies d'exploració als tècnics. Es preveu que la intervenció tingui un cost de 56.000 euros.

L'Ajuntament es reunirà aquest dijous a les vuit del vespre amb els propietaris de les finques que limiten amb la cinglera. La reunió és oberta a tothom.

Des del consistori subratllen que aquesta cinglera emblemàtica és "patrimoni de tots" i recorden que compten amb el suport de diferents institucions. Així, els 55.000 euros que costarà la neteja s'assumiran a través d'un ajut de la Diputació de Girona. Per la seva banda, el Departament de Territori i Sostenibilitat hi ha contribuït amb els tècnics de l'ICGC, que s'afegeixen al personal del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, el Consell Comarcal de la Garrotxa i el Consorci de Salut Pública i Medi Ambient comarcal SIGMA, i del mateix ajuntament.



Una cinglera delicada

Castellfollit té unes vistes privilegiades des de la cinglera, formada pel refredament de dos llengües de lava procedent dels volcans de la Garrotxa. Des del 1976, s'han registrat més d'una quinzena de despreniments i esllavissades a banda i banda de la cinglera, segons recull un estudi del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.

Aquests despreniments de roca són deguts a la soscavació de la base de la cinglera per l'erosió dels rius Fluvià (vessant nord) i Turonell (vessant sud). El deteriorament és lent però hi ha hagut un retrocés important de l'estructura geològica tal com apunten alguns estudis tècnics. Segons aquests informes, la cinglera també pateix altres factors que afavoreixen les esllavissades, com és la pròpia constitució de la pedra de la cinglera, que ja de per sí té esquerdes pel refredament de les colades basàltiques de fa milers d'anys; la infiltració de l'aigua de pluja, les aigües residuals i pluvials dels habitatges que hi ha a dalt i la vegetació i les arrels que van creixent entre les esquerdes.

L'Ajuntament havia reclamat una neteja integral amb un cost d'uns 100.000 euros arran dels últims despreniments de fa prop d'un any al vessant sud. Unes 70 tones de basalt amb forma de roques de grans dimensions van desprendre's després de fortes pluges i van acabar a la llera del riu Turonell sense provocar danys personals. El consistori ja va dir que no podia assumir el cost d'aquesta neteja integral.

A finals del 2015, diferents administracions i institucions - Departament de Territori i Sostenibilitat, l'ACA, l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, el Parc Natural de la Zona Volcànica- van acordar impulsar el pla integral de conservació d'aquest espai d'interès natural.