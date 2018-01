Sant Gregori estrena una Associació de Voluntaris de Protecció Civil

Sant Gregori ja té una Associació de Voluntaris de Protecció Civil, després que al desembre es completessin els tràmits per a la creació del cos, format en aquests moments per deu membres. Una part ja han fet el curs de formació i l'examen reglamentari de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya i la resta tenen previst fer-lo durant el 2018 o realitzar tasques de suport puntuals.

El nou cos impulsat per l'Ajuntament de Sant Gregori vetllarà per la seguretat ciutadana, de forma coordinada amb altres cossos de seguretat, en esdeveniments com la cavalcada de reis, la rua de carnestoltes, les festes majors, la fira del pa i de la xocolata o en diferents proves esportives. També estan preparats per actuar davant d'emergències com focs, nevades, inundacions, com a suport a bombers, policia o serveis sanitaris. També realitzaran tasques de prevenció i vigilància dins el municipi de Sant Gregori.

Tots els voluntaris disposen de l'equipament reglamentari i aquest 2018 està previst adquirir un vehicle tot terreny per poder-se desplaçar. La seu de la nova AVPC de Sant Gregori és als baixos del Centre Cívic. El pressupost anual que destina l'Ajuntament per a l'AVPC de Sant Gregori és de 10.000 euros.

En motiu de la cavalcada de reis, l'Ajuntament, el Protecció Civil de Sant Gregori i els Mossos d'Esquadra han preparat un dispositiu especial per reforçar la seguretat durant el pas de la comitiva reial i les carrosses i vehicles al llarg dels diferents carrers del nucli urbà de Sant Gregori.