El 2017 tanca com el vuitè any més sec dels últims 88 a Banyoles

Escala mètrica de l´Estany, col·locada pel Sr. Alsius l´abril del 1887 i on es pot veure la cota zero o el nivell de normalitat. meteobanyoles

L'any 2017 passarà a la història a Banyoles com un dels més secs d'aquest segle i del passat. Segones les dades recollides pel meteoròleg i col·laborador del Diari Girona, Enric Estragués, aquest any que acabem de deixar passarà per ser qualficat de «nefastament sec». I és que només han caigut a Banyoles 547 litres per metre quadrat i això suposa, un 33 % menys que la mitjana anual dels últims 88 anys.

Repassant les dades anuals de pluja de Banyoles el meteoròleg explica que des de l'any 1930, hi ha hagut set anys més secs. Per tant es converteix en el vuitè any de menys pluja dels últims 88 anys a la ciutat de Banyoles. El 1973, per exemple, va ser el més sec amb 442 litres i el segon lloc l'ocupa, el 1961 amb 450 litres i l'any 1966, en van caure 460.

Segons els responsables de l'estació meteorològica de Banyoles la sequera és «tremenda» a la comarca de Pla de l'Estany i tot el territori està ressec i àrid.



Novè desembre més sec

De fet, en tot el desembre, diu el meteoròleg, ha estat un mes notablement sec, només han caigut a Banyoles 6,3 litres per metre quadrat. Aquesta mínima quantitat de precipitació, converteix aquest passat mes, en el novè desembre més sec també des de l'any 1930. Aquesta falta de precipitacions ha repercutit negativament sobre la massa d'aigua enmagatzenada a l'Estany de Banyoles.

Com ja va avançar Diari de Girona i explica Estragués «ni el nivell exactament a cota zero o nivell de normalitat, hi ha 17.000.000 de metres cúbics d'aigua». En canvi, l'Estany va tancar l'any -31 de desembre- amb el nivell de l'aigua a 23 centímetres. per sota de la cota zero, el nivell més baix des del dia 2 de setembre de l'any 1994. Un dia, com destaca Estragués, estava a menys 24 centímetres.

Per tant «per assolir el nivel de cota zero o normalitat, al nostre Estany li falten 253.000 metres cúbics d'aigua», ressalta.

El rècord del nivell de l'aigua més baix conegut a l'Estany de Banyoles data del dia 11 de febrer de l'any 1967. Aquell dia, recorda l'especialista en meteorologia, l'Estany estava a 32 centímetres per sota de la cota zero.

L'estat en què es troba l'Estany no és un cas aïllat, ja que la situació de sequera ha provocat per exemple que la dessalinitzadora de Blanes funcioni al 75% de la seva capacitat davant de la situació dels embassaments de les conques internes. A finals del mes de novembre la planta ja va començar a treballar al 60%. La sequera també ha provocat que l'Alt Empordà per exemple es trobi en situació d'alt risc d'incendis i els forts vents de les últimes hores.