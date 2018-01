El Trueta no deriva pacients i atén infants de fora de Girona

Per ara l´UCI Pediàtrica renovada està superant la prova de foc del seu primer hivern. No ha estat necessari traslladar cap infant gironí a Barcelona per manca de llits i, en canvi,el Trueta ha actuat de receptor de pacients pediàtrics de fora de la seva àrea d´influència, perquè els centres sanitaris de Barcelona on haurien d´haver anat no disposaven de llits lliures, indica el centre. Això, que ha passat en quatre ocasions, ha estat possible perquè a més de tenir llits de crítics es disposa també de l´àrea que es va habilitar per acollir la UCIP durant les obres, i que aquestes últimes setmanes s´ha obert per acollir els pacients semicrítics.

El Trueta forma part d´una xarxa nacional de centres que es coordinen per garantir l´assistència durant l´època de la bronquiolitis, el virus respiratori sincitial, que arriba cada any amb la fred i que causa més del 90% dels ingressos en les UCI Pediàtriques en aquesta època. Aquests ingressos equivalen entre el 60-70% de tota l´activitat de la UCIP. Aproximadament un 56% dels nens ingressats a la UCIP reben algun tipus de suport respiratori.