Destinen 20.730 euros a beques socials esportives i escolars

Per sisè any consecutiu, l'Ajuntament de Llagostera ha atorgat diverses beques socials esportives per tal que els fills de les famílies amb dificultats econòmiques puguin participar de les activitats esportives que s'organitzen des dels diversos clubs esportius del municipi. Enguany, ha destinat 10.000 euros per becar un total de 48 nens i nenes que podran practicar futbol, bàsquet, patinatge i taekwondo, entre altres. Així mateix, segons informa l'Ajuntament, ha destinat un total de 10.730 euros en ajudes a 191 nens i nenes dels centres educatius de Llagostera. Els ajuts cobreixen, en funció de la situació familiar, entre un 50 i un 100% les despeses.