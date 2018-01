Nou municipis amb més de 20.000 censats

Banyoles, amb 19.397 habitants empadronats el 2017, s´hi aproxima però no hi arriba. No hi ha canvis, per tant, en la part alta de la llista de l´Institut Nacional d´Estadística, la que configuren els municipis més poblats, i la província de Girona es queda, un any més, amb només nou ciutats de més de 20.000 habitants. Per sota de la capital –que amb 99.013 persones censades se situa molt lluny de la resta– s´hi situen Figueres, amb un padró de 45.961 habitants; Blanes, amb 38.813 veïns registrats; Lloret de Mar, amb 36.878; Olot, amb 29.836; Palafrugell, amb 22.725 i Sant Feliu de Guíxols, amb 21.721. En la banda oposada, la dels deu municipis més petits, s´hi troben Sant Andreu Salou, amb 150 habitants (cinc menys que el 2016); Sales de Llierca, amb 147 (en guanya deu); Vilaür, amb 145 (onze menys); Albanyà, amb 141 (sis menys); Fontanilles, que té 138 veïns registrats (dos menys que el 2016); Campelles, que en té 135 (dos menys); Meranges, amb un padró de 99 persones, exactament les mateixes que el 2016; Susqueda, amb 98 habitants, tres més i Palau de Santa Eulàlia, amb 96 persones empadronades. Tanca la llista, en la condició de municipi més petit de la provínica, la Vajol, que tot i guanyar dos veïns respecte el 2016, es queda amb només 85. pep t. girona