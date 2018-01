Registrats 325 casos de Zika a l'Estat des del 2015, dos dels quals infectats aquí

La Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica de l'Institut de Salut Carlos III ha registrat un total de 325 casos confirmats d'infecció per virus Zika des de l'any 2015 a l'Estat espanyol, tots ells detectats en persones «procedents de» o que havien visitat països afectats, excepte en dos casos autòctons, segons ha informat el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat a través d'una resposta parlamentària.

En el text, s'assenyala que els dos casos en què s'ha registrat infecció a Espanya s'han produït per transmissió per via sexual. A més, quatre dels casos de Zika detectats són congènits, és a dir, en què la mare s'havia infectat en una zona de risc.

Des del Ministeri de Sanitat han explicat que ells mateixos, juntament amb l'Institut de Salut Carlos III i les comunitats autònomes, mantenen la vigilància de casos de malaltia per virus Zika des de l'inici de l'epidèmia, fa uns dos anys.

No obstant això, precisa que el departament que dirigeix Dolors Montserrat ja coordina des de l'any 2008 un projecte de vigilància entomològica en aeroports i ports, mentre que el 2016, es va establir el Pla Nacional de preparació i resposta enfront de malalties transmeses per vectors, entre les que es troben malalties com el dengue, la Chikungunya o el Zika, per disminuir el risc i reduir al mínim l'impacte global d'aquest de dolències, considerades «emergents».

Aquestes explicacions del Ministeri són conseqüència d'una pregunta registrada al Congrés pel coportaveu d'Equo Juantxo López de Uralde, en què demanava explicacions sobre el control del mosquit tigre a Espanya, un insecte responsable d'algunes de les malalties infeccioses abans esmentades.

En aquest sentit, la resposta detalla que es coneix, des de finals de 2015, que aquest animal es trobava present al llarg de tota la costa mediterrània, des de Girona fins a Tarifa, incloent les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa. També va ser detectat a Irun i, més recentment, a Osca.

«Així, a Espanya el mosquit tigre va ser detectat per primera vegada a Catalunya el 2004 i des de llavors ha colonitzat tota la costa mediterrània, així com part d'Aragó, Balears i País Basc», apunta el Ministeri.