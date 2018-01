Trànsit xifra en 34 els morts d'accidents en vies interurbanes

Segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit (SCT), entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2017 a les carreteres catalanes hi ha hagut 169 víctimes mortals. Això representa un increment del 9,7% de les víctimes respecte al 2016, quan van morir per sinistre viari 154 persones. A la demarcació de Girona la xifra de sinistralitat mortal en vies interurbanes es manté igual que l'any anterior, amb 34 víctimes. Aquestes persones han mort en un total de 28 accidents de trànsit, mentre que el 2016 n'hi havia hagut 25. Sumant vies urbanes i interurbanes, hi ha hagut 47 morts d'accidents de trànsit a Girona.

A la resta de demarcacions, cal destacar que el nombre de víctimes mortals s'ha incrementat a Barcelona –71 morts– i Lleida –35 morts– aquest 2017 respecte del 2016, mentre que a Tarragona –29 morts– hi ha hagut un descens.

Cal destacar que de les 169 persones mortes l'any passat a la xarxa viària interurbana de Catalunya, 46 eren motoristes i 11 ciclistes. Pel que fa al nombre de sinistres mortals, durant el 2017 a les carreteres catalanes se n'han registrat 146, mentre que l'any anterior n'hi va haver 126 i l'any 2010 van ser 212 els accidents amb víctimes mortals a les carreteres catalanes.

Les persones que han resultat ferides greus durant l'any 2017 a les carreteres han estat 773, mentre que l'any anterior van ser 896, la qual cosa representa una reducció del 13,7%. A Girona, el nombre de ferits greus ha viscut un descens, passant dels 170 del 2016 als 110 de l'any passat. El 2010 havien estat 199.