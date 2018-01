Vuit curses simultànies a Girona per moure's pel càncer i l'Oncolliga

Figueres, Olot, Palafrugell, Planoles, Porqueres, Riudellots de la Selva i Tossa de Mar i Salt acolliran el pròxim 4 de febrer la quarta edició del Run4Cancer, un esdeveniment esportiu i solidari organitzat per la Fundació Oncolliga Girona que té la peculiaritat de ser l'única cursa d'aquestes característiques que se celebra en set comarques gironines al mateix temps. Es tracta de les set comarques on l'Oncolliga té delegacions (la Cerdanya és l'única comarca de la demarcació de Girona on l'entitat no està present). La iniciativa se celebra cada any el diumenge més proper al dia 4 de febrer, Dia Mundial contra el Càncer, i es dona la circumstància que aquest any l'efemèride cau en diumenge.

L'esdeveniment vol ser una activitat familiar on tothom hi tingui cabuda, per aquest motiu s'ofereixen dues modalitats de cursa: una de 5 km pensada per a tots els públics i per fer-la en família i una altra de 10 km pensada per a persones habituades a córrer.

En tots els casos el circuit és circular i transcorre dins de les poblacions que fan d'amfitriones i el seu entorn.

«El nostre objectiu és que cada seu de la cursa exerceixi de capital comarcal, de manera que el Run4Cancer sigui realment una cursa solidària provincial», expliquen des de l'organització.

La inscripció costa 8 euros si es fa de manera anticipada a través de la pàgina web d'Oncolliga i 10 euros si es fa el mateix dia de la cursa (a partir de les 8.30 h).

La cursa començarà puntualment a les 10 del matí a totes les seus de l'esdeveniment. A la pàgina web de l'entitat es pot consultar el recorregut i el punt de sortida de cada cursa.



Una pràctica saludable

Incentivar la pràctica de l'esport com a hàbit saludable és un dels objectius d'aquesta activitat, però no l'únic. Participar-hi és també una manera d'ajudar a la lluita contra el càncer, ja que és una activitat solidària en la qual tot el que es recapta va dirigit a millorar la qualitat de vida dels que pateixen aquesta malaltia i dels seus familiars. Amb l'objectiu de fer més visible aquest objectiu enguany s'ha renovat totalment la imatge promocional de l'esdeveniment i s'hi ha introduït el nou eslògan «Mou-te pel càncer».

L'any passat es van recaptar 17.466,39 euros gràcies a les inscripcions dels participants i les aportacions solidàries de diverses empreses i entitats patrocinadores, com Dipsalut, Gran Jonquera, Armacell, Seat Proauto, Autocars Solà, Rotary Club Garrotxa.

Els diners es destinen a finançar els serveis que s'ofereixen des de l'entitat: atenció a domicili, rehabilitació, atenció familiar, atenció hospitalària, banc de perruques, reinserció laboral, programes educatius de prevenció del tabac, etc.