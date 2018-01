La Diputació posa en marxa un concurs a Instagram sobre el canvi climàtic

La Diputació de Girona ha posat en marxa el concurs fotogràfic a Instagram «Què li passa, al clima?». El concurs consisteix a publicar, a la xarxa Instagram, fotografies amb les etiquetes #ECTAdapt i #nom del municipi on s'hagi pres la fotografia, que tinguin com a motiu el canvi climàtic a l'Espai Català Transfronterer (comarques de Girona i departament dels Pirineus Orientals).

El concurs és una de les activitats de difusió i sensibilització del projecte de cooperació transfronterera «ECTAdapt - Contribuir a l'adaptació de l'Espai Català Transfronterer als efectes esperats del canvi climàtic» que es porta a terme, conjuntament, per la Diputació de Girona, el Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient (CILMA) i el Consell Departamental dels Pirineus Orientals. El concurs serà vigent durant tot aquest any 2018, i està dividit en les quatre estacions de l'any. Un jurat escollirà les tres millors fotografies de cada estació. La millor serà premiada amb una càmera termogràfica de mòbil, valorada en uns 300 euros.