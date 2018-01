Els gironins es gastaran 10,87 euros de mitjana en la loteria del Nen

Aquest dissabte se celebra la loteria del Nen i Loteries i Apostes de l'Estat ha posat a la venda els dècims que han de portar la sort als gironins. En total, n'ha posat al carrer fins a 8,1 milions d'euros. Es tracta d'una xifra superior a l'any passat, que era d'uns 300.000 euros menys. Això també repercuteix en la previsió de la despesa dels habitants d'aquesta demarcació, que de mitjana es gastaran 10,87 euros en aquest sorteig. Es tracta de 43 cèntims més que el 2017.

L'any passat la loteria de Reis va beneficiar sobretot la Comunitat Valenciana, ja que s'hi van vendre íntegrament el primer i tercer premi i va deixar una mica més de 100 milions en aquesta comunitat. A les comarques de Girona va passar de llarg, però sí que es va vendre en una benzinera de l'Escala un pessic del segon premi, el 95379. Un local que només feia un any que eren administració oficial i ho van fer a través de la màquina.

A Girona, de fet, el primer premi només ha tocat en dues ocasions: a Porqueres, l'any 1996 i a Ripoll, el 1998.

Per al sorteig de demà, Loteries i Apostes de l'Estat ha posat a la venda als establiments de Catalunya 516.308,9 dècims, xifra que representa unes butlletes per un valor de 103.276.180 euros. Això representa que, de mitjana, cada català es deixarà fins a 13,73 euros en aquest sorteig extrordinari de la Loteria Nacional.

A la província de Lleida és on els habitants es buidaran més les butxaques, ja que la consignació per habitant és superior, amb 26,95 euros de mitjana. Mentre que la zona de Catalunya on l'aportació és més baixa és la de Tarragona, amb 9,52 euros.

La de Girona és la província que ocupa el tercer lloc pel que fa a més despesa per habitant. Ja que per sobre hi té la de Barcelona, amb 13,68 euros de promig.

El sorteig Extraordinari del Nen repartirà enguany més diners, un total de 700 milions d'euros. Això representa el 70% de l'emissió de butlletes i 70 milions més que l'any anterior, quan se'n van repartir 630.

Aquest 2018 el primer premi repartirà 2.000.000 d'euros per sèrie, el segon estarà dotat de 750.000 euros per sèrie i el tercer repartirà 250.000 euros per sèrie.

D'aquesta manera, l'emissió d'aquest sorteig ascendeix a 50 sèries –en comparació amb les 45 de l'any anterior– de 100.000 bitllets cadascuna, al preu de 200 euros el bitllet, dividit en dècims de 20 euros. El total de l'emissió és d'1 bilió d'euros, davant dels 900 milions del 2017.



Castella i Lleó al capdavant

Per regions, la comunitat autònoma que previsiblement més gastarà per habitant aquest any és Castella i Lleó, amb una mitjana de 27,21 euros, seguida d'Astúries (26,25 euros) i Comunitat Valenciana (24,93 euros), entre altres.

Mentre que els que menys gastaran aquest any són els habitants de les ciutats autònomes de Ceuta (3,96 euros) i Melilla (4,39 euros), seguits dels de les Balears (10,43 euros), Extremadura (12,20 euros) i Catalunya (13,73 euros), entre altres.



Les unitats preferides

El 0 és la unitat preferida del primer premi d'aquest sorteig, en haver sortit en un total de 21 cops. La segona unitat que més vegades ha sortit és el número 7, que ha aparegut 14 cops, seguit del número 9, amb un total de 13 aparicions.

En el rànquing de les terminacions més afortunades hi figuren a continuació el número 4, que ha sortit 12 cops –va resultar afavorit tant el 2016 com el 2017–, seguit dels números 5 i 6, tots dos amb deu aparicions; l'1 i el 2, amb nou cops, i el número 8, amb vuit.

En últim lloc, per freqüència d'aparició, hi ha el número 3, que ha aparegut sis vegades.