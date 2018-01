L'eix Transversal assoleix el seu rècord de trànsit 5 anys després del desdoblament

El trànsit a l'eix Transversal no para de créixer des que se'n va estrenar el desdoblament, avui fa justament cinc anys. Ja en el primer any de funcionament com a autovia (el 2013) va pràcticament recuperar els nivells màxims que havia assolit al llarg dels quinze que havia estat una carretera d'un sol carril per sentit (i que havien anat de baixa durant el temps que es van fer les obres). Però és que en el segon ja van superar amb escreix aquells nivells, i en els quatre posteriors el creixement ha estat del 41%.

Les xifres del 2017 permeten afirmar que aquest ja és un eix de 15.000 vehicles de mitjana diària al llarg de tot el seu recorregut, ja que aquest llindar s'ha superat en els dos darrers exercicis, i encara amb un lleuger increment. L'any passat hi van circular al dia gairebé 5.000 vehicles més que en el seu primer any desdoblat, el 2013.

El que també posen de manifest les xifres de l'últim any és que es ratifica una realitat visible des que es va inaugurar: que aquest és un dels eixos on el trànsit de transport de mercaderies té més pes. L'any passat gairebé un de cada quatre vehicles (en concret el 23,7%) que hi va circular era un camió, situació que s'ha mantingut al voltant d'aquesta proporció al llarg de les dues dècades de funcionament d'aquesta carretera.



Carretera «estiuenca»

El tram central, segons la divisió d'aquesta carretera a efectes de control –el que va de Manresa a Vic–, és el que concentra més volum de trànsit. En aquest cas, de mitjana ja s'aproxima als 17.000 (16.962 al dia), molt per damunt del tram amb menys circulació, que és el que va cap a ponent (de Manresa fins a Cervera). Entre tots dos hi ha una diferència de més de 3.000 vehicles diaris (exactament, 3.645). Ara bé, aquest tram entre la capital del Bages i la de la Segarra és també el que presenta un volum més alt de trànsit pesant. El 26,5% dels vehicles que hi circulen són camions. Una altra dada interessant l'ofereix el registre de circulació per cadascun dels dotze mesos de l'any. El que posa de manifest és que el Transversal és un eix molt estiuenc, ja que els mesos de màxim volum de trànsit són el juny, juliol i agost en cadascun dels trams. I s'evidencia que ja és un gran corredor de recorreguts de vacances, i sobretot de connexió entre l'interior i la Costa Brava, ja que el tram de Vic a Caldes registra en aquests tres mesos la circulació més alta de tot l'any al conjunt de la C-25. L'any passat van ser més de 18.000 vehicles diaris, que el juliol van arribar a ser 19.320. Les obres de desdoblament de l'eix Transversal van tenir un pressupost de 752,4 milions d'euros. Per finançar-les, l'actuació es va fer en una concessió d'obra pública (peatge a l'ombra), que incloïa la redacció dels projectes corresponents, l'execució dels treballs i el manteniment de la infraestructura fins a l'any 2040 per part de l'empresa que ho va dur a terme, Cedinsa. A partir de la posada en funcionament, la Generalitat de Catalunya paga un cànon a la concessionària en funció del nombre, tipus de vehicles que hi circulen i quilòmetres recorreguts. Per un vehicle lleuger que efectua el trajecte complet de l'eix, el Govern paga 9 euros, i per un vehicle pesant, 12 euros. Per compensar l'elevat ús que en fan els camions, la Generalitat va anunciar fa cinc anys la voluntat d'implantar un peatge –mitjançant sistemes de teledetecció– per als vehicles pesants que fessin el recorregut complet. La intenció era posar-lo en marxa en el segon semestre del 2014, però finalment la idea va quedar aparcada.