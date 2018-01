L'epidèmia de la grip ja és aquí

L'epidèmia de la grip ja ha irromput oficialment a Catalunya. Després que en l'última setmana el nombre de casos s'hagi triplicat, la malaltia ja ha entrat en fase epidèmica. Segons les dades del Departament de Salut, l'activitat gripal de la darrera setmana del 2017 s'ha situat en els 248 casos per cada 100.000 habitants, quan la barrera epidèmica està situada en 109 casos. Segons l'Agència de Salut Pública de Catalunya, els indicadors mostren «una intensitat d'activitat epidèmica gripal moderada».

D'acord amb el model predictiu de la conselleria, s'espera que per les properes setmanes el nivell epidèmic augmenti i assoleixi un nivell moderat d'activitat en la major part de comarques, mentre que en el cas de Tarragona serà alt.

Els més afectats són els nens i els adolescents, a més de pacients fràgils, com les persones amb malalties respiratòries cròniques. Concretament, les dades de Salut indiquen que la taxa d'incidència presenta un marcat increment en el grup de 0-4 anys, amb 905,6 casos per 100.000 habitants, i de 5-14 anys, amb 471,7. Pel que fa als adults, la taxa es manté estable.

Durant la setmana del 25 al 31 de desembre, les urgències ateses als hospitals d'aguts han pujat un 19,1% i els ingressos hospitalaris s'han incrementat un 11,1%.

En total, la setmana passada els professionals sanitaris han atès un total de 85.982 urgències a Catalunya, 8.705 de les quals han requerit ingrés hospitalari. Respecte a la setmana anterior suposa un increment de 13.788 urgències ateses als hospitals i en 870 ingressos. En comparació amb la mateixa setmana del 2016, l'activitat urgent s'ha incrementat un 14,6% mentre que el nombre d'ingressos hospitalaris ha baixat un 1,9%.

Del total de les urgències ateses als hospitals, el 73,9% són pacients adults (64.387), mentre que la resta, 21.577, són població pediàtrica. De fet, l'increment de nens atesos ha estat del 26,14% respecte a la setmana prèvia, mentre que dels pacients adults ha estat del 16,9%. Pel que fa als majors de 85 anys, l'increment ha estat del 20,3%.

A més, durant aquest període els hospitals han atès 29.854 visites de nivell de prioritat de major gravetat, xifra que representa un 34,7% del total de les urgències. En relació a la setmana anterior, hi ha hagut un total de 6.317 més d'aquestes visites, un 13,8% més.

Pel que fa a les visites als centres d'urgències d'atenció primària (CUAP), durant la setmana del 25 al 31 de desembre s'han produït 38.758 visites, un 62,6% més que la setmana anterior. D'aquestes, 31.286 corresponen a adults, i 7.470 a població pediàtrica.

El telèfon 061 ha atès aquesta setmana 45.980 consultes, de les quals 4.029 han requerit atenció domiciliària. Això suposa un increment del 15,7% i del 57,9% respecte a la setmana anterior. Només el dia 30 es van atendre més de 6.989 consultes telefòniques, un 63% més del que és habitual.



Obertura de llits

Per fer front a l'increment d'activitat, els centres sanitaris ja han començat a activar els seus plans de contingència, previstos per donar resposta a la pressió assistencial de cada moment.

En els darrers dies, Salut ha anat informant de l'obertura de llits als diferents, una mesura inclosa en el Pla Nacional d'Urgències de Catalunya.

Segons el director del Servei Català de la Salut (CatSalut), David Elvira, a la regió sanitària de Girona els hospitals Josep Trueta de Girona, l'hospital Santa Caterina de Salt i el de Figueres «disposen de llits per obrir en el moment que sigui necessari per garantir l'atenció de qualitat en època de grip», mentre que en el cas de l'hospital de Palamós, el dia 12 de gener s'obriran una dotzena de llits de suport també previstos al pla de contingència.

Altres mesures implantades enguany pel Departament a Girona és el reforç del transport sanitari no urgent, per agilitzar les altes hospitalàries; l'increment de contractació d'altes als centres sociosanitaris i l'ampliació de l'horari dels equips Pades, que treballen amb malalts crònics o persones al final de la vida.

Així mateix, des del 18 de desembre també funciona un nou dispositiu per a les urgències relacionades amb la temporada d'hivern. És el CUAP Güell de Girona, que atén urgències les 24 hores del dia des d'ara fins a la primavera per evitar la saturació de les urgències hospitalàries.

L'increment de l'activitat, però, està posant al límit els serveis d'urgències i l'atenció primària d'alguns territoris, cosa que ja ha despertat crítiques entre professionals i partits polítics.

En aquest sentit, el sindicat Comissions Obreres ha atribuït el col·lapse d'alguns centres, com la Vall d'Hebron de Barcelona, a les retallades iniciades al 2012, que es tradueixen, al seu parer, en menys professionals treballant, llits tancats i pitjors condicions laborals.

En la mateixa línia s'ha pronunciat el PSC, que ha criticat que el pla d'urgències anunciat per la conselleria de Salut «no existeix en realitat o si no, no està sent efectiu» i ha assegurat que la saturació era previsible i evitable.