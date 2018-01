Menys morts en accidents des que és autovia

Des de l'estrena del desdoblament, l'eix Transversal ha desaparegut de la llista de carreteres de Catalunya amb més accidentalitat. La dada de mortalitat és prou significativa: en el conjunt dels darrers cinc anys, en què l'eix ha funcionat com a autovia, hi han mort menys persones que no pas durant l'últim any en què la carretera va estar sense desdoblar, el 2012. La mortalitat, en general, ha caigut el 83%.

En total, des del 2013 fins ara, vuit persones han perdut la vida a l'eix Transversal en el seu recorregut complet, des de Girona fins a la Segarra. El 2015 va ser l'any amb més víctimes (quatre), mentre que el primer any, el 2013, no hi va perdre la vida cap persona. El 2017 hi ha hagut un accident mortal, que va tenir lloc a Aguilar de Segarra.