Principals recorreguts de les cavalcades dels Reis d'Orient

AGULLANA A les sis de la tarda, els Reis d´Orient arribaran a l´Asil Gomis i a 2/4 de set seran rebuts a l´Ajuntament. A 2/4 de 9 del vespre, arribada a la plaça Major de l´Estrada. Hi haurà xocolatada per als nens a la sala de la Concòrdia.

AIGUAVIVA A partir de les 7 de la tarda inici de la cavalcada de Reis pels principals carrers de la localitat.

ARBÚCIES A 2/4 de 7 de la tarda, a l´hotel d´Entitats, arribada de ses majestats els Tres Reis d´Orient.

AVINYONET DE PUIGVENTÓS La cavalcada començarà a les 7 de la tarda des del nou magatzem d´Avinyonet i continuarà fins a la plaça Pous i Pagès. A continuació, els Reis repartiràn regals a la mainada a la sala de la Societat.

BANYOLES De 10 del matí a la 1 del migdia, a l´Ambaixada Reial del Claustre del Monestir de Sant Esteve, recollida de cartes i visita del patge reial. A les 5 de la tarda, a la pesquera d´en Malagelada, xocolatada de Reis. A les 6 de la tarda presentació dels Reis i inici de la cavalcada de Ses majestats. Recorregut: Inici a l´estany (sortida de rem i Travessia), passeig Darder, la Barca, Estany, plaça de les Rodes, Jacint Verdaguer, Porta dels Turers, plaça Major, Àngel Guimerà, Passeig Indústria i final davant l´Ajuntament.

BÀSCARA A les 5 de la tarda hi haurà un espectacle infantil a la Sala Municipal, i a 2/4 de set els Reis arribaran pels carrers del poble. A les 7, a l´Ajuntament, es farà la rebuda dels Reis d´Orient.

BELLCAIRE D´EMPORDÀ A les 7 de la tarda, cavalcada dels Tres Reis. Sortida a la pujada del Carrer Molí, passant per la Placeta, el Carrer Major i Plaça Comtes d'Empúries.

BESALÚ A les 6 de la tarda, arribada de la cavalcada reial pel pont. Recorregut: Pont Vell, carrer del pont, Tallaferro i plaça de la Llibertat on els més petits podran saludar els Tres Reis Mags. Hi haurà xocolata calenta per a tothom.

BESCANÓ De 2/4 de 4 a les 5 de la tarda, el carter reial serà davant l´església de Sant Llorenç.

A les 7 de la tarda, Cavalcada de Reis. Recorregut: c/ Assumpta, Dalmau de Cendra, Beat Buch i Canigó amb arribada a la sala Polivalent, on es farà l´adoració.

BLANES A les 5 de la tarda, arribada al port de Ses Majestats Reials. A les 7 de la tarda, inici de la cavalcada. Recorregut: Passeig del Mar, c/ Ample, Plaça Solidaritat, Rambla Joaquim Ruyra, Carrer Doctor Xavier Brunet i Passeig del Dintre. Enguany 80 fanalets encapçalaran la comitiva.

BEGUR A les 6 de la tarda, la cavalcada de Reis passarà pels carrers de Santa Reparada, de Santa Teresa i de Sant Pere, fins arribar a la plaça de la Vila. A 1/4 de 8, cavalcada de Reis al local Polivalent d´Esclanyà. A 2/4 d´11 del vespre, tradicional Ball del Fanalet obert a tothom al Casal de la Gent Gran.

BORDILS Els Reis arribaran a 2/4 de 7 del vespre al campament instal·lat al carrer Narcís Aliu, a la cantonada amb el carrer Montserrat. El recorregut es farà pel carrer Montserrat, seguint cap Almeda i fins a l´Ajuntament on es faran els discursos, la salutació reial i es repartirà coca i xocolata per tothom.

CADAQUÉS A 2/4 de 7 de la tarda, a sa Riba des Poal, arribada de Ses majestats Es Tres Reis.

CALONGE A les 6 de la tarda els Reis arribaran pel Passeig d´Hivern i faran un recorregut per la plaça de la Concòrdia, el carrer de la Rutlla, Àngel Guimerà fins a l´Església de Sant Martí, on els reis rebran els infants i recolliran les seves cartes.

CAMPDEVÀNOL A les 5 de la tarda, visita dels Reis a la residència geriàtrica. A 2/4 de sis, visita al barri de Pernau. A les 6, sortida de la cavalcada Reial des de l´Helioport.

A les 7 i 20 del vespre, a la plaça de l´Església, adoració. A les 8 del vespre, a la sala Diagonal, rebuda dels Reis als nens i nenes, a les 9 visita dels reis a l´Hospital de Campdevànol i a les 10 visita dels Reis a les cases del poble.

CAMPELLES A les 9 del vespre, Cavalcada de Reis. El recorregut s´iniciarà a l´entrada del poble i finalitzarà a la plaça de l´Ajuntament.

CAMPLLONG A les 7 de la tarda, pels carrers, Cavalcada dels Reis acompanyats de la Colla de Timbalers i Grallers. L´arribada serà als carrers de Campllong i al Local Social, on Ses Majestats rebran als nens i nenes.

CAMPRODON A partir de les 6 de la tarda, cavalcada dels Reis Mags pels carrers de Camprodon. Tot seguit, Ses majestats rebran tots els nens i nenes al monestir de Sant Pere.

CASSÀ DE LA SELVA Des de les 5 fins les 8 de la tarda, campament reial a la plaça de la Coma. Desfilada a les 6. Recorregut: passeig del Ferrocarril, Rambla Onze de Setembre, carrer Ample, Raval, Bonavista, passeig Vilaret, c/ Barraquetes i plaça de la Coma. La recepció dels Reis serà al Casal de Jubilats. Hi haurà xocolatada. Un cop acabada la cavalcada, els Tres Reis visitaran els infants malalts als seus domicilis.

CASTELL D´ARO A les 8 del vespre cavalcada dels Reis de l´Orient. Recorregut: avinguda de la Platja - carrer Amadeu Vives-, plaça Poeta Sitjar, av de la Platja -fins a les escales per a vianants-, Església de Santa Maria -adoració a l´infant Jesús-, Sala Polivalent -rebuda de les autoritats a partir de 2/4 de 9-.

CASTELLÓ D´EMPÚRIES A les 5 de la tarda, els Reis d´Orient arribaran a la plaça Palmeres, al Club Nàutic. A les 7 de la tarda, cavalcada dels Reis de l´Orient pels carrers i places del centre històric fins la plaça de la Basílica. A la Plaça Mossèn Cinto Verdaguer rebran els infants.

CELRÀ A 2/4 de 7, la cavalcada de Reis sortirà de l´Estació de Tren.

FIGUERES La cavalcada començarà a les 7 de la tarda a la plaça de la Creu de la mà, passant pel carrer Nou, Castelló, Rutlla, Camaño, Rambla i Girona per arribar finalment a la plaça de l´Ajuntament. L´espera dels Reis s´amenitzarà amb Landry el rumbero. Durant el recorregut, la Colla Castellera de Figueres farà els pilars de Reis.

FORTIÀ A partir de les 7 de la tarda, a la plaça Catalunya, cavalcada de Reis. En finalitzar, recepció dels Reis al Centre Agrícola i Social.

CALONGE A les 6 de la tarda la cavalcada sortirà des de la Plaça Concòrdia, seguirà per Àngel Guimerà i es rebrà a Ses Magestats a l´Església de Sant Martí. Hi participaran els Gegants de Calonge i la banda els Xanquers i els escupidors de foc.

GIRONA A les 6 de la tarda els Reis faran a peu un recorregut des dels Jardins de la Muralla, passeig Fora Muralla, pujada de les Pedreres, carrer del Carme, passera de l´Alferes Huarte i fins el passeig del General Mendoza. Allí començarà la cavalcada cap al , c/ d´Ultònia, Migdia, la Creu, Joan Maragall, plaça de Pompeu Fabra, Gran Via de Jaume I, avinguda de Sant Francesc, lateral nord de la plaça de Catalunya, pujada del pont de Pedra i plaça del Vi.

Aprox. a les 8 del vespre, pregó dels Reis d´Orient a la plaça del Vi (interpretat en llengua de signes per l´Associació Gironina de Sords). Durant el pregó dels Reis a la plaça del Vi hi haurà un espai reservat per a persones amb mobilitat reduïda.

HOSTALRIC La cavalcada sortirà a 2/4 de 7 de la tarda de la Via Romana (a la cruïlla amb el carrer Girona). A partir d´aquí continuaràn pel mateix carrer Girona, l´avinguda Fortalesa, Via Romana, carrer Major, carrer Raval i carrer Ravalet. En acabar, els reis rebran a tots els nens i nenes al Centre Cultural Serafí Pitarra.

L´ESCALA A les 6 de la tarda arribada de Ses Majestats els Reis Mags d´Orient a la platja.

L´ESTARTIT A les 6 de la tarda, espectacle de benvinguda als Tres Reis d´Orient, a la plaça del Port.

A 2/4 de 8 els Tres Reis d´Orient arribaran amb el seu vaixell, i tot seguit començarà el recorregut pels carrers de l´Estartit fins a la plaça de l´Església.

LA BISBAL D´EMPORDÀ A les 6 de la tarda hi haurà el ball de gegants Reial davant les Voltes. A 2/4 de 7 de la tarda, arribada dels Reis. Recorregut: carrer 6 d'octubre, Les Voltes, Llibertat, Ample, Mesures, Volta de la mel i plaça Major. A les 7 de la tarda, ofrena al Nen Jesús a la plaça Major. A 2/4 de 8, rebuda reial a la plaça del Castell.

LA JONQUERA A les 6 de la tarda, arribada de Ses majestats els Tres Reis de l´Orient pel carrer major.

LA VALL DE BIANYA A les 6 de la tarda, arribada dels Reis Mags de l´Orient al Centre Cívic de l´Hostalnou i a les 8 arribaran a la sala Cooperativa de la Canya. Estaran acompanyats de la Colla Gegantera del poble. Es repartirà farro de Bianya i xocolata desfeta a tothom.

LES PLANES D´HOSTOLES A les 6 de la tarda, a la plaça del Jonquer, arribada dels Tres Reis. Des d´aquí iniciaran un recorregut pel poble fins arribar a la plaça Nova, on rebran els nens i nenes.

LLAFRANC A les 6 de la tarda arribada en barca de Ses Majestat Reials d´Orient i xocolatada popular, al Port de Llafranc.

LLANARS A les 7 de la tarda, arribada de Ses Majestats els Reis amb camells acompanyats de Xarop de Canya. Adoració a l´església i rebuda de tots els nens al campament situat al Camp del Toro.

LLAGOSTERA A les 7 de la tarda començarà la cavalcada a l´avinguda de l´Esport i passarà pel passeig Romeu, Pau Casals, passeig Pompeu Fabra, Fivaller, Almogàvers i plaça Catalunya, on es farà la tradicional recepció reial.

LLORET DE MAR A les 6 de la tarda arribada dels Tres Reis de l´Orient a la plaça de la Vila. Tot seguit, cavalcada reial fins a arribar al Pavelló Municipal d´Esports. Un cop els Reis arribin al Pavelló, rebran a tots els nens. Hi haurà caramels sense gluten.

NAVATA A les 8 del vespre, els Reis arribaran per la carretera d´Olot, seguiran fins la cruïlla del c/Cabanelles, Mont i Gran fins la Plaça de la Vila.

OGASSA A 2/4 de 7 de la tarda, la cavalcada de reis s´iniciarà a Can Benet i recorrerà els carrers del poble fins arribar a l´Església de Santa Bàrbara.

OLOT A 2/4 de 7 de la tarda inicide laa cavalcada de reis a la plaça de Josep Clarà que recorrerà els carrers Mulleras, Bisbe Lorenzana, Serra Ginesta. Allà Ses Magestats baixaran de les carrosses i seguiran a peu per la Plaça Major i Sant Esteve fins arribar a l´ Església de Sant Esteve. Un cop rebuda la clau de la ciutat, els Reis s´asseuran als trons per rebre a tots els nens i nenes i començarà el Concurs de Fanals Miquel Gou. A les 9 del vespre, lliurament dels premis.

PALAFRUGELL A les 12 del migdia, al Museu del Suro taller de fanalets de reis amb suro.

A les 6 de la tarda, al port de Llafranc, arribada en barca de Ses Majestats. Cavalcada de Ses Majestats Reials d´Orient des del carrer del Sol passant pels carrers de la vila fins a la plaça Nova. Els grups Pàtitis i i Graells de Palafrugell animaran la desfilada. Els nens i nenes que portin fanalets de reis seran obsequiats amb un got de xocolata desfeta.

PALAMÓS A les 6 de la tarda, arribada de Ses Majestats els Reis d´Orient al Moll Vell, amb una xocolatada. La cavalcada de Ses Majestat sortirà de Sant Joan a les 7 i com cada any passarà pels carrers principals fins al teatre La Gorga.

PALS La cavalcada comença a les 6 de la tarda a Can Valmanya. Continua per Samària, Pere Coll, Enginyer Algarra, Abeurador, passant per l´esglèsia, fins a Ca La Pruna, on es farà la recepció.

PERALADA A les 6 de la tarda cavalcada dels Reis Mags d´Orient a Vilanova de la Muga. Recorregut: c. Major, plaça Major, c/ del Fort i plaça de l´Església. A 2/4 de 8 del vespre, cavalcada dels Reis Mags d´Orient. Recorregut: Pg. de La Principal de Peralada, c/ Sant Joan, i plaça del Carme, c/ Sabateria, plaça Peixateria ­­i plaça Gran.

PLANOLES A 2/4 de 7 de la tarda a l´entrada del poble fins arribar al Casino.

PLATJA D´ARO A les 6 de la tarda cavalcada dels Reis de l´Orient. Recorregut: avinguda Juli Garreta, av S´Agaró, Av. Castell d´Aro, Puig S´Agoita, església de Santa Maria -adoració a l´infant-, Vicenç Bou, Castell d´Aro, plaça d´Europa -entrada a peu-, i Palau d´Esports i Congressos -rebuda de les autoritats a partir de les 7 de la tarda.

QUART La cavalcada de Reis sortirà des del Local Social a les 5 de la tarda, on hi haurà instal·lat el Campament Reial. També hi haurà tallers i xocolatada.

RIBES DE FRESER A les 5 de la tarda a l´aparcament del c/ Nostra Sra. de Gràcia amb xocolatada.

A les 6 de la tarda, Cavalcada de Reis. Recoregut: Carretera de Pardines, Nostra Sra. de Gràcia, Balandrau, crta de Queralbs, Núria, Eres, plaça del Mercat i c/ Major fins a la plaça de l´Ajuntament.

RIPOLL A les 6 de la tarda, arribada per la carretera de Barcelona. Seguirà pel passeig Ragull, Macià Bonaplata, carretera d´Olot, Indústria, Tarragona, Progrés,

Macià Bonaplata, plaça Gran, plaça Sant Eudald, Sant Pere, i plaça Abat Oliba. Un cop a la plaça de l´Ajuntament, després dels parlaments, els Reis s´encaminaran a l´Església de Sant Pere (plaça Abat Oliba-entrada per Raval de Sant Pere) per rebre cartes fins les 10.

RIUDELLOTS El recorregut començarà a les 7 de la tarda des de l'avinguda Països Catalans fins a l'encreuament de la carretera C-25, per enllaçar amb la Baixada de les Acàcies, el c/ Major i finalitzarà a la plaça de l'Església.

ROSES A les 7 de la tarda, cavalcada de Ses Majestats els Reis d´Orient. Recorregut: avinguda de Rhode, avinguda Jaume I i carrer dels Pescadors. Tot seguit, a la plaça de Frederic Rahola, parlaments i recepció dels Reis.

SALT De 2/4 de 4 de la tarda a 2/4 de 7 de la tarda, a la pista poliesportiva municipal, campament dels Reis. A les 7 de la tarda, desfilada reial des del carrer Miquel Martí i Pol, seguint per Rodoreda, Carrer Major, travessia Santa Eugènia, Sant Antoni i acabant davant la Factoria Cultural Coma Gros.

SANT ANTONI DE CALONGE A 2/4 de 7 de la tarda, cavalcada de Reis. Sortida de l´avinguda Costa Brava i recorregut pel carrer Sant Antoni fins a la plaça de la Llibertat, on els reis adoraran el nen Jesús i després aniran al Palau Firal, on rebran els infants i recolliran les cartes.

SANTA COLOMA DE FARNERS A les 6 de la tarda, inici de la cavalcada pel carrer Camprodon i acabant davant de l´Ajuntament.

SANT HILARI SACALM A les 6 de la tarda, inici de la cavalcada a la rotonda de Cal Rei pels principals carrers dels nucli urbà de la localitat fins arribar a la plaça de l´Esglèsia on tindrà lloc l´entrega de claus a ses Majestats.

SANT FELIU DE GUÍXOLS Inici a les 7 de la tarda des de la zona esportiva de Vilartagues, carretera Girona, rambla Vidal, Passeig del Mar, avinguda Juli Garreta i plaça del Monestir. Allà es farà el lliurament de les claus de la ciutat, un espectacle audiovisual i es recolliran les cartes.

SANT FELIU DE PALLEROLS A les 7 de la tarda, cavalcada dels Tres Reis que s´iniciarà a l´Avinguda Vall d´Hostoles i acabarà a la Plaça el Firal.

SANT GREGORI A les 6 de la tarda els Reis arribaran a Canet d´Adri a l´Ajuntament. A 3/4 de 7, cavalcada a Cartellà i a Ginestar. A 1/4 de 8, s´iniciarà la cavalcada a Sant Gregori que començarà a l´ Avinguda de Girona i acabarà a la Plaça Francesc Macià.

SANT JOAN DE LES ABADESSES A 2/4 de 7 de la tarda, cavalcada de Reis. El recorregut s´iniciarà al Carrer Major i finalitzarà a la Plaça Major.

SANT PAU DE SEGÚRIES A les 7 de la tarda, Cavalcada de Reis.

SANT PERE PESCADOR A 2/4 de 7 de la tarda cavalcada Reis d´Orient. Arribada sota el pont que travessa el riu Fluvià. Recepció i repartiment de joguines al pavelló.

SETCASES A les 7 de la tarda, arribada dels Reis d´Orient.

TORROELLA DE MONTGRÍ A 1/4 de 8, castell de focs de benvinguda a Ses Majestats i cavalcada al Passeig de Catalunya.

TORTELLÀ A 2/4 de 7 de la tarda la cavalcada de Reis s´iniciarà al carrer Sales.

VALLFOGONA DEL RIPOLLÈS A 2/4 de 9 del vespre, Cavalcada de Reis. L´arribada serà al local Polivalent, on es recolliran les cartes i es farà xocolatada.

VILABLAREIX A les 6 sortida de la comitiva. Recorregut: carrers Güell, Pont d´en Canals, Pirineus, Mosquerola, rotonda carretera de Santa Coloma, Camós i Perelló. Arribada a la plaça Perelló.

VILAFANT A les 6 de la tarda a l´Institut de Vilafant. Passaran per Les Forques, seguint pel Camp dels Enginyers, tornada al Camí dels Homs, c/ Església fins Plaça Major. A 2/4 de 8 a Plaça de

l´ Ajuntament, recepció, parlaments i lliurament de regals a la mainada.

VILALLONGA DE TER A les 7 de la tarda, a la plaça de l´Era, cavalcada dels Reis d´Orient.