Temperatures excepcionalment altes els últims sis dies a Girona

Període de temperatures màximes excepcional per estar als inicis de l'hivern astronòmic a la ciutat de Girona. Dels últims 6 dies, és a dir, del 30 desembre al 4 de gener, s'han superat els 20 ºC quatre dies, una circumstància que no s'havia donat mai des que hi ha dades de temperatura disponibles a la ciutat de Girona (1884) en aquesta època de l'any.

Ahir Sarrià de Ter va registrar una màxima de 21,9 ºC i una mínima de 5,8 ºC; al Barri Vell de Girona es van assolir 22,1 ºC de màxima i 7,3 ºC de mínima i a Salt, 22 ºC de màxima i 6 ºC de mínima. Els dies 30, 31 de desembre, 3 i 4 de gener es van superar els 20 ºC. En aquest context, el promig de les màximes del mes de gener a Girona és de 14,2 ºC, per tant ahir «l'anomalia» se situava en +8º, mentre que el promig de les mínimes ha estat de 2,4 ºC, o sigui l'excepcionalitat se situa en els +5 ºC. Són les dades homogeneïtzades de l'observatori de Girona-Barri Vell.

La situació d'advecció de NW (Nord-Oest) amb una isoterma de 10 º a 1.500 metre, 850 hectopascals, quan el promig és de 2 º, provoca aquestes temperatures molt elevades. Encara ho són més a Lleida, on ahir al matí tenien 15 ºC a les 8.00 hores, mentre que a les Deveses de Salt tenien 1,2º, la mínima, o a Vilobí d'Onyar, 0,3º de mínima. I a Tortosa 24º de màxima i 19º de mínima, un promig de 21,5º, igual que la mitjana històrica del mes de juny. A Girona la temperatura mitjana d'ahir, 14,7 ºC, és com la de finals d'abril.

A Barcelona hi va haver 22º de màxima i 17º de mínima, temperatures també excepcionals. L'explicació d'aquestes elevades temperatures és l'efecte föhn del vent de NW quan travessa els Pirineus, s'escalfa a sotavent.

Això no obstant, demà pot haver-hi un temporal de pluges i de neu en cotes mitjanes i altes, amb una borrasca que enviarà primer xaloc i després de mestral, molt convenient per la forta sequera; és el tercer semestre més sec a Girona des de 1884, amb 160 mm. El més sec de la sèrie història va ser el de 1954, amb 140 mm. El rècord de màximes en un mes de gener a Girona és de 25 ºC el 27 de gener del 2003 i de 24,8 ºC el 29 de gener de 1944.