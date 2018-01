Torna la màgia que arriba d'Orient

La màgia dels Tres Reis d'Orient arribarà avui a les comarques gironines, en molts casos més aviat del que és habitual, i acompanyada de l'esforç que han fet moltes localitats per tal que enguany la cavalcada de Reis sigui majestuosa i espectacular. Així mateix, s'han instal·lat campaments reials per tal que els nens i nenes anessin a deixar-hi la seva carta, fer tallers de fanalets, presenciar espectacles i parlar amb els patges reials. Blanes és una de les ciutats que aquest any ha apostat per fer una cavalcada «més lluminosa» que mai, segons cita el consistori. Una de les novetats destacades són els 80 fanalets que s'encarregaran d'il·luminar la comitiva reial i que, juntament amb les carrosses de joguines, el gos Lilo i les bandes de música aplegaran més de 350 persones desfilant. Sant Antoni de Calonge ha ampliat amb un racó de joguines el seu Campament Reial instal·lat a l'espigó del Mig. Olot ha apostat per fer l'últim tram de la cavalcada reial a peu per acostar la comitiva a la gent.

A més, poblacions com Llagostera, Blanes, Girona, Olot o Riudellots de la Selva estan adherides a la campanya «Cap nen celíac sense caramels» que per desè any consecutiu promou l'Associació de Celíacs de Catalunya, per la qual cosa es repartiran tones de caramels aptes per a les criatures intolerants al gluten. Pel que fa al temps previst per a la cavalcada d'aquest vespre, no es preveu que el temps faci anar malament les carrosses reials, i en tot cas les poblacions han previst espais per celebrar la diada en cas de pluja.



Mesures de seguretat

Per tal que les cavalcades siguin segures, els consistoris s'han encarregat un any més de preveure mesures afegides de seguretat, d'entre les quals destaquen els talls de carrers i els dispositius especials i senyalització dels recorreguts. Així mateix, Protecció Civil de la Generalitat va demanar que se segueixi les indicacions dels consistoris i va recordar que el principal risc és durant el pas de les carrosses.