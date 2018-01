Al sud de Catalunya superen els 25o els primers dies de gener

El vent de component oest que ha bufat durant els primers dies d'aquest any, juntament amb l'anticicló de les Açores assolint el sud-oest de la península ibèrica, han deixat temperatures excepcionalment altes en diversos punts de Catalunya.

Així, entre dimecres i dijous, es van superar els 20 graus de temperatura pràcticament a tot el litoral, prelitoral i pla de Lleida, uns valors que es van enfilar fins als 25,4 graus a Alcanar el 3 de gener, el registre més alt a Catalunya i dels 26 anys de dades de què disposa l'estació. En general, la temperatura màxima de dimecres i dijous es va situar entre 5 i 10 graus per sobre de la mitjana de màximes diàries de gener. De fet, entre aquests dos dies, en 12 de les 139 estacions de la XEMA, amb més de 10 anys de dades, han igualat o superat els valors màxims absoluts en aquets mes.

D'altra banda, l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, va registrar una mínima nocturna de 18,8 graus, establint un nou rècord, i a Barcelona la mínima va voltar els 17 graus la nit del 3 al 4.

Pel que fa la resta de temperatures nocturnes, durant la matinada de dimarts a dimecres la temperatura va quedar per sobre dels 15 graus en diversos sectors de les Terres de l'Ebre i de la Costa Daurada, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. La nit següent va ser encara més suau i de dimecres a dijous va quedar per sobre dels 10 graus, fins i tot a Ponent, on és habitual que glaci. També entre dimecres i dijous, 39 de les 139 estacions de la XEMA han mesurat la seva temperatura mínima més alta en un mes de gener.

Es tracta d'estacions situades al centre i sud del país, des del litoral fins al pla de Lleida o la Terra Alta. A les cotes mitjanes i altes del Pirineu i Prepirineu, la temperatura màxima ha quedat lluny dels valors màxims de la sèrie de gener.