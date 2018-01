Creu Roja reparteix joguines a més de 3.200 infants gironins

Creu Roja ha repartit aquest Nadal unes 6.450 joguines entre 3.202 infants de famílies que es troben en situació de vulnerabilitat a les comarques gironines. La xifra de criatures que han rebut els jocs de la iniciativa solidària que duu a aterme l'entitat des de fa un quart de segle és un xic inferior a la de l'any passat, quan van ser 4.189 els beneficiaris, a causa de la «lleugera recuperació econòmica», segons va indicar Creu Roja a l'inici de la campanya.

Sota el tema «Els seus drets en joc», la campanya de joguines d'aquest Nadal va començar el dia 20 de novembre i va acabar ahir amb l'entrega dels jocs enter les famílies més vulnerables.

«Tot i la dificultat en el tram final per aconseguir joguina nova, la campanya s'ha pogut completar amb èxit», explicaven ahir fons l'entitat, que ha comptat amb la col·laboració de la ciutadania, la societat civil i el teixit empresarial i 143 voluntaris i voluntàries de Creu Roja Joventut per complir el seu objectiu.

En aquesta campanya nadalenca, una quinzena d'assemblees locals i comarcals de la institució humanitària s'han implicat en la causa, amb el que s'han cobert més de 200 municipis de la demarcació.

També s'hi han sumat una vuitantena d'empreses i entitats, que han col·laborat en la iniciativa de dues maneres. Per una banda, cedint espais per a la recollida, i per l'altra, donant joguines, ja sigui directament o mitjançant una donació econòmica amb aquesta finalitat.



El valor del joc



Aquesta campanya s'emmarca en el projecte La Joguina Educativa que Creu Roja Joventut duu a terme durant tot l'any per sensibilitzar sobre el dret dels infants a jugar i el valor educatiu del joc, que és clau per al desenvolupament de l'infant. Per això es demanava que les joguines fossin noves, ja que tots els infants tenen dret a estrenar una joguina independentment de la situació econòmica de les seves famílies. També es recomanava que fossin joguets no bèl·lics, no sexistes, sostenibles i que, preferentment, fomentessin el joc cooperatiu.

També per fomentar el valor educatiu del joc s'han dut a terme diverses activitats de sensibilització arreu de les comarques de Girona.