La parròquia de St. Cugat i Agustí Olivet guanyen el concurs de pessebres

La parròquia de Sant Cugat i Agustí Olivet han estat els guanyadors de la trentena edició del concurs de pessebres «Arcàngel de la Catedral» del 71è premi de l'Associació de Pessebristes de Girona, en categoria de pessebres artístics i de pessebres populars. Pel que fa a la 71a edició del concurs de pessebres de l'Associació, la millor obra ha estat la de Josep Llach, mentre que Albert Cabrejas ha quedat segon i Tomàs Vinardell ha obtingut el tercer premi.



Pessebres artístics

La parròquia de Sant Cugat ha obtingut l'arcàngel d'or en l'apartat artístic entre una desena de participants. L'arcàngel d'argent ha recaigut en Jaume Margenat i el de bronze ha estat per a Pietat Raset. Dolors Coll ha obtingut un accèsit i Alexandra i Salvador Tarradas, Rigoberto Ramos i Xavier Trèmols tindran una medalla i un diploma. Fora de concurs hi havia les obres de Jordi Barris, Josep Perpinyà i Alfons Vàzquez.



Pessebres populars

Pel que fa als pessebres populars, la llista de participants és llarga. L'arcàngel d'or ha estat per a Agustí Olivet, mentre que el d'argent és per a la família Masdevall Pujadas i el de bronze per a Xavier Bataller. Els tres accèsits, per ordre, han recaigut en Elena Segura, Jesús Miquel Aguilar i Daniel Soler.

Obtenen una medalla i un diploma: Emiliano Castro, Jaume Margenat, Gonzalo Bandin, Pietat Raset, Masterfrio-Integra2, Joana i Pau Garcia Guix, Àngel i Helena Marimon, Claustre i Núria Queralt, col·legi Sagrada Família Vila-Roja, la família Corominas, Sanitas Residencial Gerunda, Mauro Vargas Sanchez, família Escribà Pau, Roberto Lacarino, Jordi Soler Recasens, Estudi Dolors Turró, centre de Catequesi Pare Claret, Iñigo Mateu, Pia Fraguell; Mireia, Mar i Miquel Falgueres Bachs; Biel Sabrià, Mar Maeso, Carla Garcia, Nerea Garcia, Coral Borja, Axel Borja, Oriol Prat, Julieta Lopiz, Aina Paretas elena Soler, Santiago Miralles, Bernat Foxà, Xavier Cabezas, Sara Bou, Quim Falgueras, Iscle Guixeras, Joan Santaulària, Helena Prat, Antoni Daufi, Carla i Maurici Vila i Sofia Muñoz. Quatre famílies han presentat les seves propostes fora de concurs. Es tractace la família Perpiñà Salvatella, la família Masdevall – Figa, la família Barris – Vilagran i la família Vàzquez – Garcia.



Pessebres de l'Associació

Finalment, s'han presentat catorze obres al concurs de pessebre de l'associació. A banda dels tres premiats (Llach, Cabrejas i Vinardell), el primer accèssit serà per a Josep Maria Coll i el segon per a Narcís Sureda. La resta tindrà una medalla i un diploma. Són Miquel Rustullet, Andreu Comas, Antoni Barcelona, Lluís Sala, Albert Català, Enric de la Paz i Laura Soler, Lluc Castany, Lluís Gubert i Joaquim Planas. El premis s'entregaran aquest dilluns (19:30 hores) a la sala d'actes de la Fontana d'Or. Es lliuraran els premis, arcàngels, accèsits, medalles i diplomes.