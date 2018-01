Els Reis il·luminen una nit clara

L' esperat retorn dels tres Reis va omplir ahir els carrers vespertins de Girona de tambors, llums de colors i danses que provenen d'Orient. Tot era màgia, tal com promet cada any la cavalcada que presideixen Melcior, Gaspar i Baltasar i que a part de repartir tones de caramels, també impregna de joia les cares de la mainada.

A mitja tarda, una plaça Catalunya tenyida de groc ja era plena a vessar dels més impacients per assistir al Campament Reial que Ses Magestats tenien instal·lat als Jardins de la Muralla i que a cops de timbal de les comitives reials, i juntament amb la dolçor de la xocolata calenta que oferien, anava escalfant la festa. Després de presenciar l'espectacle de foc que cada any il·lumina el pont de l'alferes Huarte, els Reis van pujar a les seves carrosses reials, donant l'inici a la cavalcada al passeig General Mendoza. Els fanalets van anar guanyant protagonisme a mesura que la tarda avançava, els nens entonaven amb energia el «Visca els tres Reis de l'Orient!» i els patges estaven enfeinats recollint cartes i xumets, mentre la mainada ensenyava la galta dreta per rebre el segell reial dels estampers.

La rua va començar a avançar pel carrer Ultònia i va enllaçar per la Creu i Migdia, voltant per Joan Maragall i Pompeu Fabra fins arribar a Jaume I. Llavors va seguir per l'avinguda de Sant Francesc, el lateral nord de plaça Catalunya fins arribar a la plaça del Vi. Allí, l'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas, va donar la benvinguda a Ses Magestats tot demanant un pensament tant per a «les persones que necessiten refugi com per als que estan lluny de casa en aquests moments» i va demanar, entre aplaudiments, que entre tots «fem possible que aquest sigui un any de pau, solidaritat i justícia». Seguidament va entregar-los la clau que els va permetre l'entrega de tots els regals i, per als més entremaliats, del temut carbó.

A diferència dels últims anys, que van destacar o bé per pluja o bé per fred, els gironins van poder viure ahir la nit més màgica de l'any amb temperatures suaus (van rondar els 10 ºC), i que de fet ja han estat presents a la ciutat aquests últims dies.

Enguany la comitiva de les 270 persones que habitualment forma part de la cavalcada ha comptat amb l'ajuda de 48 persones que han pogut demanar-ho a través d'una sol·licitud al web de l'Ajuntament.





Més seguretat



Un any més, el consistori gironí ha decidit incrementar les mesures de seguretat de la cavalcada. Així doncs, es va veure un increment de la presència de tanques del que és habitual, i també es va instal·lar retolació a l'eixample que donava avís de la prohibició d'accedir a les zones limitades amb vehicles de gran tonatge.

Així mateix i per tercer any l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Girona van repartir polseres identificatives als menuts per poder-los trobar en cas que es perdessin. A més, de cara als dos propers anys el consistori preveu allargar el recorregut per seguretat de la cavalcada, donada la coincidència de la rua en cap de setmana.