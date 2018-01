El 75% dels processats per violència masclista acaben condemnats

El nombre de víctimes de violència masclista ha crescut durant el tercer trimestre de l'any 2017 a la província de Girona. S'ha assolit la xifra de 531 víctimes, quan pel mateix període de l'any anterior era de 493. Això representa un increment del 7,71% de casos.

Cal dir que, per contra, les denúncies han viscut un reculada però gairebé testimonial, de set demandes. Si entre juliol i setembre del 2016 s'havien presentat 552 denúncies, el 2017 han estat 559. Majoritàriament són denúncies que provenen de demandes que presenta la mateixa víctima a la policia (353) però també n'hi ha que s'han presentat als jutjats (6), de familiars (353) i fruit de la intervenció de la policia (156).

El balanç del segon trimestre de l'any als jutjats de la província i que recull l'estadística de l'Observatori Contra la Violència Domèstica i de Gènere del Ministeri de Justícia mostra que un 75,6% dels processats per casos de violència de gènere han acabat condemnats. Es tracta de 31 persones –19 d'espanyols i 12 d'estrangers– de les 41 que van ser jutjades per delictes relacionats amb la violència de gènere. Cal dir que el nombre de condemnats durant el tercer trimestre de 2016 va ser superior: en total, 44 persones.



Més ordres de protecció



Durant el tercer trimestre de l'any 2017, es van sol·licitar 138 ordres i mesures de protecció en els diferents òrgans judicials de la província de Girona.

Les sol·licituds d'ordres de protecció han baixat en només una, respecte al mateix període del 2016. En total, se'n van sol·licitar 136 i, d'aquestes, 84 per part de dones amb nacionalitat espanyola i 54, d'estrangera. Pel que fa al suposat maltractador que ha acabat denunciat quan la víctima demana l'ordre, cal dir que 70 eren espanyols i 68 estrangers.

Quant a la seva incoació, de les 138 se'n van tramitar 136 i d'aquestes cal dir que majoritàriament han estat a instància de la víctima, una per part del Fiscal i una per ofici. De les 138, finalment, els jutges en van acceptar 68. El que suposa un increment del 9,6 % respecte al tercer trimestre de 2016, quan de les 139 se'n van acceptar 62. La resta (70) van ser denegades.

Derivades de les ordres de protecció i les mesures cautelars preses pels jutges en van derivar diverses mesures judicials: un total de 112 de tipus penal i se'n van dictar 26 de tipologia penal.

Entre les de tipologia penal, destaquen l'ordre d'allunyament (66), la prohibició de comunicació (45), la suspensió de la tinença i ús d'armes (1), entre altres. De les mesures civils cautelars, de 26 totals, cal destacar les adoptades en relació a l'atribució de l'habitatge (8) i la prestació d'aliments (8). Cal dir que en la majoria dels casos, la relació de parella (parella o relació afectiva) encara es mantenia en el moment de la sol·licitud de l'ordre de protecció.

De les 138 demanades, 69 van ser demanades per dones que estaven en parella i en 69 hi havien tingut una relació (exparella i ex-relació afectiva)



No volen declarar

Un aspecte també destacable és que entre juliol i setembre s'han donat 107 casos on la víctima de violència de gènere s'ha acollit a la dispensa de l'obligació legal de declarar, fet que ha suposat un increment del 13,86% dels casos respecte a la xifra del mateix trimestre de l'any anterior (94). La majoria de les víctimes del tercer tirmeste del 2017 que han reunciat a declarar (63) eren dones de nacionalitat espanyola, i les 44 restants, estrangeres.



Set de cada deu, condemnats



Durant el tercer trimestre de 2017, de cada deu judicis celebrats per violència de gènere a Espanya, set van acabar amb condemnes per al maltractador, xifra que representa la més alta de la sèrie històrica de l'estadística judicial. En el mateix període, els jutjats espanyols van rebre un total de 42.571 denúncies per violència de gènere, cosa que suposa un increment interanual de l'11,7 %.

En aquest tercer trimestre de l'any també es va produir un increment de més de tres punts en la concessió d'ordres de protecció pels òrgans judicials, mentre que va baixar en la mateixa proporció el nombre d'ordres de protecció sol·licitats. L'estadística feta pública per l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere reflecteix que un total de 40.829 dones figuren com a víctimes de violència de gènere en el conjunt de les 42.571 denúncies presentades en el tercer trimestre de 2017.

Aquesta dada suposa un increment percentual del 14,1% en la variació interanual, ja que en el tercer trimestre de 2016 les dones víctimes de violència de gènere van ser 35.784.

Durant aquests tres mesos també han augmentat un 11,7% les denúncies presentades als jutjats de violència sobre la dona. Se'n van presentar 42.571, mentre que en el tercer trimestre de 2016, 38.107. En aquest mateix període, a tot Espanya es van sol·licitar 11.187 ordres de protecció.