Bolvir triplica les reserves d'aigua per poder créixer en veïns i empreses

Com a conseqüència directa de la voluntat i l'acció política de l'Ajuntament de Bolvir de fer créixer el poble socialment i econòmicament, l'equip de govern ha portat a terme un pla d'ampliació de la capacitat d'emagatzematge d'aigua. La possibilitat de gaudir d'una reserva d'aigua més gran, sobretot a l'estiu i en períodes de sequera com l'actual, és imprescindible per a la creixent capacitat residencial i d'activitat industrial que s'ha proposat el municipi.



Millores al camí de l'Aigua