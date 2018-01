Matinada de fortes pedregades al Gironès

Matinada de tempestes a bona part de les comarques gironines, sobretot al Gironès, on les pedregades han estat molt intenses. Llagostera, Celrà, Cassà de la Selva, Girona, o Sarrià han patit els efectes d´una pedregada que també ha afectat zones del Pla de l´Estany, com Vilert, i l'Alt Empordà.





La pedregada d'aquest matí ha emblanquinat bona part de la ciutat, però no s'han de lamentar danys. La @pmgirona ja ha revisat les zones més afectades, i ara Girona + Neta retirarà la pedra allà on més se n'acumula i allà on pot afectar la circulació pic.twitter.com/3AKKJ3AJYT