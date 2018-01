El Pirineu de Girona tanca les vacances nadalenques amb rècord d'esquiadors i plena ocupació hostalera

El Pirineu de Girona tanca les vacances de Nadal aquest diumenge amb rècord d'esquiadors a les pistes i amb pràcticament un ple absolut en els hotels de la zona.

A les estacions de La Molina, Masella i Vallter 2000 s'han venut a l'entorn d'un 10% més de forfets que l'any passat, que ja va ser el millor en nombre de visitants. Unes xifres que fan ser molt optimista al sector especialment de cara a la segona part de la temporada.

El director de La Molina, Toni Santamartí, celebra el ritme de vendes i reserves i assegura que "costarà molt trobar algú que es queixi de poca feina". Santmartí reconeix que aquest any les vacances "han caigut molt bé" i això ha contribuït a batre el rècord de l'any passat. "Fins i tot s'ha treballat fort els dies abans de Nadal, que tradicionalment eren fluixos", destaca.

Bones sensacions entre els responsables de les tres principals estacions d'esquí del Pirineu gironí un cop acabades les vacances de Nadal. Si l'any passat ja van arribar a la xifra més alta de forfets venuts, aquest any encara ha estat millor.

En concret, un 10% més d'esquiadors han passat per les seves instal·lacions. L'afluència ha estat en alguns moments "espectacular" i ha arribat a pics on s'han acumulat 11.000 esquiadors a l'estació de Masella.

Això ha fet que el domini Alp 2.500 – format per un sol forfet per Masella i La Molina – també funcionés. "Nosaltres hem crescut i Masella també, això és bo pels dos i per tant bo per l'opció Alp 2.500", assenyala el director de La Molina, Toni Santmartí..

Tot plegat ha comportat un increment en l'ocupació hostalera de la zona, que està gaudint d'un "gran inici de temporada". I és que des del passat 23 de desembre fins aquest diumenge els hotels de Masella, La Molina i la vall han tingut plena ocupació.

Especialment important són els dies abans de Nadal on tradicionalment l'afluència de visitants era menor i s'incrementava a partir del 27. "Aquest any hem vist com hi havia 100% d'ocupació els dies previs a Nadal i la mateixa nit del 25", ressalta, Santmartí.

Aquest aspecte és "molt important" considera el director perquè ha permès afrontar "amb molta confiança" la resta de les vacances. Tot i això, des del sector expliquen que l'alta ocupació s'ha mantingut durant tots els dies.

Un dels motius és la coincidència de Nadal en dilluns. "Aquest any ha caigut perfecte, perquè ha permès a la gent agafar-se ponts llargs", comenta Santmartí. Amb tot, el director de l'estació està "convençut" que la dinàmica serà positiva de cara als propers dies.



El client gasta més



Un altre dels aspectes que més han satisfet al sector ha estat la despesa per client i dia, que ha "pujat de manera substancial". "No només s'hi estan més dies, sinó que també es deixen anar molt més que no pas fa uns anys", assenyala Santmartí.

De fet, el director de l'estació gironina assegura que "no trobaran ningú que es queixi d'haver treballat poc", tant en hotels com en restaurants de la zona. "Abans era habitual trobar els bars plens i potser els restaurants no facturaven tant. Aquest any ha canviat", subratlla.

Pel què fa a la procedència dels visitants, com és habitual es tracta d'un turista de proximitat. En total el 80% dels que han passat les vacances a aquesta zona de la Cerdanya venen de Barcelona i la seva àrea metropolitana.

La resta, són principalment francesos, tot i que aquest any s'ha notat un augment important dels clients de la resta de l'Estat. En concret, de València i Madrid, i en menor mesura Granada i les Canàries.



Nevades benvingudes



Les intenses nevades d'aquest cap de setmana han estat la "cirereta del pastís", ja que permeten al sector "estar tranquil" de cara als mesos de gener i febrer. "Nosaltres depenem molt del temps i tota aquesta neu ens ajuda molt", destaca Toni Santmartí.

A més, el director destaca que aquest any la Setmana Santa cau molt aviat, i per tant, el temps entre afluències massives de gent a les pistes és menor. "Encara és lluny, però crec que farem una bona Setmana Santa, igual que hem fet una bona Puríssima i un gran Nadal", ha conclòs.